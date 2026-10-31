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real madrid(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh

Racing melepaskan tembakan sebelum menghadapi Real Madrid: Hal itu tidak bisa ditoleransi

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Apa ceritanya?

Klub Spanyol Racing Santander mengambil langkah tegas terhadap 41 orang, setelah terbukti keterlibatan mereka dalam praktik penjualan ulang tiket secara ilegal, menjelang laga melawan Real Madrid yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu di Stadion "El Sardinero", dalam ajang Copa del Rey.

Klub tersebut menjelaskan, dalam sebuah pernyataan resmi, bahwa sanksi tersebut mencakup 15 pemegang tiket musiman, 6 suporter, dan 20 anggota dalam daftar aktif pengaju permohonan tiket (RASE), seraya menegaskan bahwa seluruh pihak yang terkena sanksi telah diberitahu mengenai larangan masuk ke stadion sebelum menuju loket tiket untuk menjelaskan posisi mereka.

Racing Santander juga membuka berkas penyelidikan terhadap 41 orang tersebut, atas pelanggaran mereka terhadap peraturan yang mengatur tiket musiman, kartu suporter, dan tiket, yang tercantum dalam anggaran dasar klub serta peraturan internal fasilitas olahraga, di samping ketentuan kampanye tiket musiman untuk musim 2026-2027.

Klub tersebut menyebutkan bahwa pihaknya akan memberitahukan kepada pihak yang terkena sanksi dan para suporternya mengenai hasil dari langkah-langkah tersebut segera setelah penyelidikan rampung, seraya mengumumkan pada saat yang sama pengetatan tindakan keamanan dan prosedur masuk ke stadion selama laga melawan Real Madrid pada Minggu mendatang.

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01 Nov 2026

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Klub tersebut mengimbau para suporternya untuk menunjukkan solidaritas, seraya menyatakan penyesalan atas upaya sejumlah suporter untuk meraih keuntungan finansial dengan mengorbankan orang lain, di tengah tingginya permintaan tiket pertandingan.

Racing menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa memanfaatkan tingginya permintaan untuk menjual ulang tiket merupakan hal yang tidak dapat diterima, terlebih karena praktik semacam ini merampas kesempatan para suporter yang mematuhi peraturan untuk memperoleh tiket guna menyaksikan pertandingan.

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