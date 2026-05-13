Quinten Timber dan Igor Paixão kemungkinan harus hengkang lagi dari Olympique Marseille

Kegagalan lolos ke Liga Champions merupakan bencana finansial bagi Olympique Marseille, demikian dilaporkan L'Équipe pada Rabu. Musim yang mengecewakan ini juga dapat berdampak pada Quinten Timber dan Igor Paixão yang didatangkan dari Feyenoord.

Menurut surat kabar terkemuka Prancis tersebut, Marseille terpaksa menjual pemain setelah gagal lolos ke Liga Champions.

Direktur olahraga baru Marseille, Grégory Lorenzi, akan menghadapi tugas yang sangat berat pada musim panas mendatang.

Bahkan pemain-pemain penting yang lebih baik tidak dijual oleh Marseille, seperti Timber dan Paixão, bisa jadi giliran mereka.

Kedua mantan pemain Feyenoord tersebut dikabarkan diminati banyak klub. Keduanya terikat kontrak di Marseille hingga pertengahan 2030, dengan gaji yang sangat besar.

Marseille merekrut Paixão (25) dari Feyenoord musim panas lalu dengan biaya 30 juta euro. Kini, ia telah tampil dalam 41 pertandingan resmi, mencetak 12 gol, dan memberikan 7 assist.

Timber (24) menyusul setengah tahun kemudian dengan biaya hanya 4,5 juta euro. Pemain asal Utrecht ini belum mencetak gol dalam lima belas pertandingan resmi.