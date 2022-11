"Kami Mau Ngebir!" - Fans Ekuador Nyanyikan Protes Di Partai Pembuka Piala Dunia 2022 Vs Qatar (+Video)

APA YANG TERJADI?

FIFA menggalakkan aturan baru di menit akhir untuk gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana minuman beralkohol dilarang diperdagangkan di dalam stadion. Partai pembuka antara Qatar vs Ekuador digelar Minggu (20/11) di Al Bayt Stadium, di mana tuan rumah mencatatkan sejarah memalukan yang tak pernah terjadi sebelumnya, dan beberapa suporter menyuarakan protes lewat nyanyian terkait keputusan untuk melarang bir.

🇪🇨Ecuador fans chanting "we want beer" ("queremos cerveza") in the opening World Cup game at Qatar.pic.twitter.com/CznahzbxmA