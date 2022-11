Gol Perdana Piala Dunia 2022! Enner Valencia Bawa Ekuador Ungguli Tuan Rumah Qatar

Striker Ekuador Enner Valencia mencetak gol perdana Piala Dunia 2022 ke gawang tuan rumah Qatar lewat titik penalti

Ekuador hadapi Qatar di laga pembuka

Valencia sempat jebol gawang Qatar, tapi dianulir

Akhirnya bikin gol dari titik penalti

APA YANG TERJADI?

Gol perdana Piala Dunia 2022 tercipta di menit 16 saat Enner Valencia menceploskan tendangan penalti untuk Ekuador ke gawang tuan rumah Qatar. Valencia sempat menjebol gawang Saad Al Sheeb di menit-menit awal, meski golnya dianulir karena offside. Namun kapten Ekuador tersebut tak gentar, ia memenangkan penalti setelah dilanggar kiper Qatar, sebelum menorehkan namanya di buku sejarah sebagai pencetak gol pertama di turnamen edisi kali ini.

SITUASINYA:

Valencia menggandakan torehan golnya dan keunggulan El Tri di menit ke-31. Kini ia merupakan topskor sepanjang masa Ekuador di Piala Dunia dengan lima gol, menyalip Agustin Delgado yang mengoleksi tiga gol.

SELANJUTNYA BUAT EKUADOR? Gustavo Alfaro's side are back in action on Friday against the Netherlands.

Pasukan Gustavo Alvaro akan kembali beraksi Jumat (25/11) mendatang di mana mereka meladeni Belanda asuhan Louis van Gaal.