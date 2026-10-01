Setiap kali Arab Saudi dan Qatar kembali bertemu, pertarungan tidak dimulai dari peluit wasit, melainkan dari sejarah panjang yang menyimpan begitu banyak kenangan, rivalitas, dan hasil-hasil yang menjadikan laga kedua tim sebagai salah satu duel paling menonjol dalam sepak bola Teluk. Kini, kedua tim kembali bertemu dalam pertandingan baru di semifinal Piala Teluk 27, di tengah perhitungan yang tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk kesalahan.

Pertemuan yang dinanti ini menandai laga ke-41 dalam sejarah perjumpaan kedua tim di seluruh ajang, setelah sebelumnya bertemu dalam 40 pertandingan. Dalam rentang itu, keunggulan berpihak kepada Arab Saudi yang meraih 18 kemenangan berbanding 7 kemenangan Qatar, sementara 15 pertemuan berakhir imbang. Arab Saudi juga mencetak 53 gol ke gawang Qatar, berbanding 29 gol yang dibukukan Qatar.

40 pertemuan: keunggulan sejarah berpihak kepada Arab Saudi

Pertemuan pertama antara kedua tim terjadi pada tahun 1970 di Piala Teluk dan berakhir imbang 1-1. Setelah itu dimulailah rangkaian panjang pertandingan yang memperlihatkan superioritas Arab Saudi dalam jumlah kemenangan, di samping sejumlah pertemuan yang berakhir dengan hasil berimbang dan menegaskan sulitnya memprediksi apa yang bisa terjadi ketika kedua kubu bertemu.

Mungkin kemenangan terbesar dalam sejarah pertemuan ini berpihak kepada Arab Saudi, ketika mereka menggulung Qatar dengan skor 7-0 di Piala Teluk pada tahun 1979. Hasil itu masih menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraih salah satu tim atas yang lain dalam catatan perjumpaan mereka. Arab Saudi juga meraih sejumlah kemenangan besar lainnya, di antaranya 4-0 di Piala Teluk 1972 dan 3-1 di Piala Teluk 1974.

Baca juga: "Arogan dan sudah berumur": suporter Arab Saudi mengejutkan Ronaldo!

Di sisi lain, Qatar mampu meraih kemenangan-kemenangan penting atas Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, yang paling menonjol adalah kemenangan 2-0 di Piala Asia 2019, sebelum Arab Saudi membalas pada Desember di tahun yang sama dengan kemenangan 1-0 atas Qatar di semifinal Piala Teluk, memenangkan salah satu pertemuan paling penting antara kedua tim dalam beberapa tahun terakhir.

Khusus di Piala Teluk, kedua tim kerap bertemu di sepanjang edisi turnamen, hingga pertemuan mereka menjadi bagian mendasar dari sejarah kompetisi tersebut.

Edisi 2014 menyuguhkan pertemuan seru di fase grup yang berakhir imbang 1-1, sebelum Qatar dan Arab Saudi kembali bertemu di final, di mana Qatar memastikan gelar setelah menang 2-1.

Rivalitas baru: sejarah tidak menjamin lolos

Ketegangan tidak terbatas pada Piala Teluk, karena keduanya juga bertemu dalam sejumlah laga di Piala Asia, yang paling menonjol adalah pertandingan fase grup di edisi 2019 yang berakhir dengan kemenangan Qatar 2-0, sementara sebelumnya kedua tim pernah bermain imbang tanpa gol di edisi 2000. Hal itu menegaskan bahwa, bahkan di turnamen antarbenua pun, pertemuan antara keduanya tak banyak menyisakan ruang yang aman.

Jika angka-angka historis dengan jelas condong ke Arab Saudi, maka pertandingan-pertandingan dalam beberapa tahun terakhir menyajikan gambaran yang lebih seimbang, setelah Qatar menjadi lebih mampu bersaing dengan Arab Saudi dan meraih hasil-hasil yang berpengaruh atas mereka. Karena itu, selisih kemenangan dalam catatan historis saja tidak akan cukup untuk menentukan siapa yang lolos ke final.

Pentingnya pertandingan kali ini kian bertambah karena laga ini berlangsung di fase yang tidak memberi kesempatan kedua; pemenangnya akan memesan tempat di final Piala Teluk 27, sementara pihak yang kalah akan meninggalkan turnamen sebelum pertandingan terakhir.

Oleh karena itu, pertarungan antara kedua tim tidak hanya tentang keunggulan teknis, melainkan juga tentang memanfaatkan detail-detail kecil yang kerap menentukan laga sistem gugur.

Arab Saudi memiliki senjata tambahan berupa pengetahuan yang baik tentang lawan dan keunggulan historis dalam jumlah kemenangan, sementara Qatar memasuki pertandingan dengan kesadaran bahwa mereka pernah menjebak Arab Saudi dalam situasi sulit dan meraih kemenangan-kemenangan penting atas mereka. Inilah yang memberi dimensi psikologis pada pertandingan, di samping pertarungan taktis di dalam lapangan.