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Kemenangan 4-0 Al Ahly atas wakil Angola, Primeiro de Agosto, bukan sekadar awal yang kuat dalam perjalanan mereka di fase grup Piala Konfederasi CAF. Hasil itu juga membawa banyak pesan tentang tekad tim untuk bangkit dari rentetan hasil buruk dan menemukan kembali karakter khasnya di bawah arahan Sami Qamsan, yang mengambil alih tanggung jawab teknis pada masa sulit.

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Al Ahly meraih kemenangan telak 4-0 atas Primeiro de Agosto pada laga perdana mereka di turnamen antarklub benua tersebut. Hasil ini memberi suntikan optimisme bagi para pendukung setelah periode yang diwarnai penurunan hasil dan performa, dengan harapan empat gol itu menjadi titik awal untuk kembali menemukan keseimbangan.

Seusai pertandingan, Sami Qamsan berbicara tentang makna kemenangan tersebut, cerita di balik caranya menangani para pemain, kejelasan situasi Emam Ashour, serta pandangannya untuk fase berikutnya. Sementara itu, Mohamed Hany dan Ali Mahmoud mengungkap suasana di ruang ganti dan alasan di balik penampilan kuat tim saat menghadapi wakil Angola tersebut.

Sami Qamsan menegaskan bahwa kemenangan besar ini mencerminkan karakter, kekuatan, dan hasrat Al Ahly yang tak pernah padam untuk meraih kemenangan. Ia menyebut timnya tampil baik secara teknis maupun dalam bertahan, terutama dalam hal menekan lawan.

Dalam konferensi pers seusai laga, Qamsan berkata: "Kemenangan ini mencerminkan karakter Al Ahly, kekuatannya, dan hasratnya untuk meraih kemenangan. Hal itu terlihat jelas dari sisi teknis, baik lewat pressing maupun performa bertahan."

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Ia menambahkan: "Kami sempat punya masalah karena cedera, dan itu hal yang wajar. Namun, saya yakin dalam waktu dekat kami akan mampu mengembalikan tim ke jalur yang benar."

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Sang pelatih kepala juga menyinggung hubungannya dengan suporter Al Ahly. Ia menjelaskan bahwa dirinya sangat memahami besarnya tekanan yang dirasakan para pendukung, berkat lamanya waktu yang ia habiskan di klub, ditambah lagi ia sendiri merupakan salah satu suporter tim.

"Karena lamanya waktu yang saya habiskan di klub, dan karena saya juga salah satu suporter Al Ahly, saya sangat memahami apa yang dirasakan orang-orang serta seberapa besar pengaruh suasana hati suporter terhadap para pemain. Yang membuat suporter sedih adalah hilangnya semangat atau penampilan yang tidak bagus, padahal keduanya merupakan ciri khas Al Ahly selama bertahun-tahun. Itulah yang sedang kami coba kembalikan," jelasnya.

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Qamsan menekankan bahwa memulihkan kepercayaan diri di dalam tim menjadi prioritas pada fase berikutnya, seraya memastikan bahwa Wael Gomaa dan staf kepelatihan akan membantunya dalam tugas tersebut.

Ia melanjutkan: "Wael Gomaa dan staf kepelatihan akan membantu saya dalam hal ini. Kepercayaan diri semua orang harus dipulihkan, dan para pemain perlu memilikinya. Setiap pemain yang mengenakan seragam Al Ahly memikul tanggung jawab dan tuntutan yang besar. Kami punya kesalahan yang harus kami perbaiki, dan saya yakin kami akan terus berkembang dalam periode mendatang."

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Qamsan juga secara khusus berterima kasih kepada Mohamed El Shenawy, kapten Al Ahly, atas perannya mendukung rekan-rekannya selama masa sulit. Ia menegaskan kepercayaannya kepada seluruh pemain yang tersedia, baik yang berpengalaman maupun pemain muda.

"Saya berterima kasih secara khusus kepada Mohamed El Shenawy atas dukungannya kepada para pemain di fase ini. Setiap pertandingan membutuhkan pemain yang tepat dan gagasan yang berbeda. Saya percaya kepada semua pemain yang tersedia, baik bintang senior maupun pemain muda," ujarnya.

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Kesepakatan Khusus dengan Emam Ashour, Kepercayaan kepada Bakrar dan Benjdida

Qamsan mengungkap cerita di balik absennya duo Moncef Bakrar dan Soufiane Benjdida pada laga melawan Primeiro de Agosto. Ia menegaskan kepercayaannya pada kemampuan keduanya dan menyebut absennya mereka merupakan bagian dari pengaturan yang bertujuan mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk fase berikutnya.

"Kami percaya kepada Moncef Bakrar dan Soufiane Benjdida. Penting bagi keduanya untuk absen agar bisa kembali dalam kondisi lebih baik," katanya.

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Sang pelatih kepala juga menjelaskan detail situasi Emam Ashour, yang belum sepenuhnya siap secara fisik akibat cedera. Ia menyebut ada kesepakatan di antara mereka untuk tidak menurunkannya sebagai starter, dengan kemungkinan memasukkannya sesuai kebutuhan pertandingan.

Ia menambahkan: "Emam mengalami cedera dan belum sepenuhnya siap. Saya sepakat dengannya bahwa ia akan duduk di bangku cadangan dan dimainkan jika kami membutuhkan tenaganya. Saya berterima kasih kepadanya karena telah memahami hal itu."

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Terkait rekrutan baru, Qamsan enggan terburu-buru membicarakan kebutuhan Al Ahly. Ia menegaskan bahwa penilaian yang cermat terhadap tim akan menentukan posisi mana yang perlu diperkuat pada periode mendatang.

Ia menjelaskan bahwa semua pemain memiliki kesempatan untuk bermain, sementara kebutuhan tim akan menjadi jelas pada awal tahun. Ia menegaskan fokusnya saat ini tertuju pada laga berikutnya melawan wakil Togo, ASKO Kara.

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Menurutnya, pertandingan berikutnya sangat penting baginya, bukan hanya untuk memastikan Al Ahly memimpin klasemen grup, tetapi juga untuk terus mempersiapkan para pemain dan menumbuhkan motivasi yang lebih besar bagi semua untuk mendapatkan kesempatan bermain.

Hany: Semangat Juang Jadi Kunci Empat Gol, Suporter Membuat Saya Bahagia

Di sisi lain, Mohamed Hany mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan telak atas Primeiro de Agosto. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan langkah penting bagi Al Ahly untuk kembali ke level terbaiknya, terlebih tim terbiasa meraih hasil besar dan menampilkan permainan kuat melawan berbagai lawan.

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Hany menjelaskan bahwa semua pemain telah mengerahkan kemampuan terbaiknya sepanjang pertandingan, baik dalam menyerang maupun bertahan. Menurutnya, semangat juang menjadi faktor paling menonjol di balik kemenangan dengan skor tersebut.

Ia menyebut bahwa kembalinya Al Ahly ke posisi semestinya membutuhkan waktu, tetapi ia optimistis periode mendatang akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

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Kapten Al Ahly dalam laga tersebut juga berbicara tentang tanggung jawabnya terhadap rekan-rekan setimnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya berupaya menumbuhkan kepercayaan diri di dalam tim dan memberikan dukungan kepada para pemain yang jarang bermain dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Hany mencontohkan Mahmoud Salah, yang mencetak gol indah pembuka empat gol Al Ahly, serta Ali Mahmoud, yang tampil gemilang menghadapi wakil Angola tersebut.

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Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hal yang paling membuatnya bahagia adalah melihat para suporter meninggalkan tribun Stadion Kairo dengan perasaan gembira setelah kemenangan besar itu. Ia menekankan bahwa para pemain akan mengerahkan segalanya demi memulihkan kepercayaan suporter dan mendorong mereka kembali datang dalam jumlah besar.

Ali Mahmoud: Qamsan Memulihkan Kepercayaan Diri, Kami Ingin Terus Menang

Sementara itu, Ali Mahmoud mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan melawan Primeiro de Agosto. Ia menegaskan bahwa hasil besar ini akan memberikan dorongan moral yang penting bagi para pemain sebelum melanjutkan perjalanan di turnamen antarklub benua tersebut.

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Pemain Al Ahly itu mengungkapkan bahwa tim memasuki pertandingan dengan motivasi tinggi, setelah para pemain berjanji satu sama lain untuk berdamai dengan suporter dan bersatu demi meraih kemenangan pada laga pembuka, sekaligus menapaki langkah pertama dalam perburuan gelar.

Ia menjelaskan bahwa Sami Qamsan berperan penting dalam memulihkan kepercayaan diri para pemain, yang tercermin dari penampilan mereka dalam laga tersebut. Ia pun berharap hasil positif terus berlanjut pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

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Ali Mahmoud menegaskan bahwa Al Ahly telah menutup lembaran laga melawan Primeiro de Agosto begitu peluit akhir dibunyikan dan mulai memikirkan laga berikutnya melawan wakil Togo, ASKO Kara, demi melanjutkan tren kemenangan dan memperkuat posisi mereka di grup.