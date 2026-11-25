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Putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang mencabut gelar Piala Afrika dari Maroko dan memberikannya kepada Senegal kembali memicu perdebatan mengenai kemampuan Kerajaan Maroko menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Rangkaian kejadian dalam laga final turnamen kontinental tersebut memunculkan pertanyaan seputar penyelenggaraan dan pengamanan, sehingga Federasi Sepak Bola Spanyol memiliki ruang lebih besar untuk optimistis menggelar laga terpenting Piala Dunia itu.

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Menurut harian "Mundo Deportivo", para petinggi Federasi Sepak Bola Spanyol menilai apa yang terjadi dalam final Piala Afrika, yang digelar di Maroko pada 18 Januari lalu, dapat memengaruhi pertimbangan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dalam memilih stadion yang akan menggelar final Piala Dunia 2030, terlebih persaingan antara Maroko dan Spanyol untuk menjadi tuan rumah laga tersebut masih berlangsung.

Namun, optimisme Spanyol tidak hanya bertumpu pada putusan hukum Pengadilan Arbitrase Olahraga , tetapi juga pada rangkaian kejadian yang mewarnai laga final di Rabat. Pertandingan itu menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah turnamen, setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes atas penalti yang diberikan kepada Maroko pada menit-menit akhir waktu normal.

Para pemain Senegal meninggalkan lapangan selama lebih dari sepuluh menit sebelum kembali untuk melanjutkan pertandingan. Pemain Real Madrid, Brahim Diaz, kemudian gagal mengeksekusi penalti tersebut setelah tendangannya ditepis kiper Edouard Mendy. Pape Gueye lalu mencetak gol kemenangan Senegal pada babak tambahan waktu, sehingga laga berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Senegal.

Meski Pengadilan Arbitrase Olahraga kembali mengakui kemenangan Senegal di lapangan, lembaga tersebut tidak mengabaikan apa yang terjadi selama pertandingan. CAS menilai tindakan para pemain meninggalkan lapangan melanggar regulasi, tetapi di sisi lain menegaskan bahwa keputusan wasit untuk melanjutkan pertandingan berada dalam kewenangannya, sehingga hasil akhir laga tidak dapat dibatalkan.

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Adegan kontroversial tidak hanya terbatas pada protes para pemain Senegal, tetapi juga merambah ke tribun dan sekitar lapangan. Bentrokan terjadi antara sejumlah suporter Senegal dan petugas keamanan di tengah situasi kacau yang memunculkan pertanyaan mengenai langkah-langkah penyelenggaraan dan pengamanan selama laga final.

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Insiden handuk Edouard Mendy menjadi salah satu momen yang paling luas tersebar. Rekaman memperlihatkan kiper cadangan Senegal berusaha melindungi handuk yang digunakan Mendy untuk mengeringkan sarung tangannya dari upaya para anak gawang Maroko untuk merebutnya, sehingga ia turun tangan sendiri untuk mencegah kejadian itu terulang.

Momen-momen tersebut kini menjadi bagian dari diskusi seputar kemampuan Maroko menyelenggarakan ajang sepak bola besar, terutama karena negara itu tengah bersiap menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Ketiga negara tersebut bersaing untuk menggelar laga final turnamen, salah satu isu penyelenggaraan paling penting dalam Piala Dunia.

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Menurut laporan tersebut, Federasi Sepak Bola Spanyol menyambut putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga dengan optimisme. Mereka menilai rangkaian kejadian dalam final Piala Afrika dapat memengaruhi penilaian terhadap proposal Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia, khususnya terkait jaminan keamanan dan kemampuan menggelar pertandingan sebesar itu.

Hal ini bertepatan dengan langkah FIFA memantau stadion-stadion yang dicalonkan untuk menggelar pertandingan Piala Dunia 2030. Delegasi FIFA tengah mengunjungi fasilitas olahraga di Maroko untuk menilai persiapan dan infrastruktur, sebagai bagian dari persiapan turnamen yang akan diwarnai persaingan untuk menjadi tuan rumah laga puncak.

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Kunjungan delegasi FIFA dimulai dari Kota Casablanca, tempat Stadion Hassan II sedang dibangun. Stadion tersebut menjadi opsi utama Maroko untuk menggelar final Piala Dunia 2030, berhadapan dengan ambisi Spanyol yang mengajukan Santiago Bernabeu atau Camp Nou sebagai tuan rumah laga final.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga terkait gelar Piala Afrika kembali membuka persaingan untuk final Piala Dunia 2030, setelah Federasi Sepak Bola Spanyol melihat rangkaian kejadian di turnamen kontinental tersebut sebagai peluang untuk meragukan kesiapan proposal Maroko. Padahal, secara hukum putusan CAS hanya terbatas pada penyelesaian sengketa mengenai hasil pertandingan dan gelar, serta tidak memuat penilaian apa pun terhadap kemampuan penyelenggaraan Maroko maupun kelayakannya menjadi tuan rumah final Piala Dunia.