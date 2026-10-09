Gelandang Napoli asal Skotlandia, Scott McTominay, masuk dalam radar Real Madrid di tengah tersendatnya negosiasi perpanjangan kontraknya dengan klub Italia tersebut, hal yang membuka peluang kepergiannya dalam waktu dekat, terutama setelah sang pemain menunjukkan keterbukaannya terhadap gagasan pindah ke klub ibu kota Spanyol itu jika menerima panggilan dari mantan pelatihnya, Jose Mourinho.

Surat kabar Italia "Il Mattino" menyebutkan bahwa negosiasi antara manajemen Napoli dan pihak sang pemain tidak mengalami kemajuan, seraya menegaskan bahwa berlanjutnya perselisihan ini bisa mempercepat kepergiannya, sementara Real Madrid sudah menanyakan status McTominay, di tengah ketertarikan klub-klub lain dari Liga Primer Inggris.

Kontrak McTominay, yang berusia 29 tahun, bersama Napoli berlaku hingga Juni 2028, tetapi perpanjangannya bukan prioritas mendesak bagi presiden klub Aurelio De Laurentiis untuk saat ini, menurut laporan, berbeda dengan keinginan orang-orang dekat sang pemain untuk segera memastikan masa depan kontraktualnya.

Ketertarikan Real Madrid yang mungkin terjadi ini bertumpu pada penampilan menawan yang ditunjukkan gelandang Skotlandia tersebut sejak kepindahannya dari Manchester United ke Napoli pada musim panas 2024 dengan nilai 30,5 juta euro, di mana ia mencetak 14 gol dan menyumbang 4 assist dalam 44 pertandingan sepanjang musim lalu, serta meraih penghargaan pemain terbaik Liga Italia untuk musim 2024-2025.

Mourinho menjadi faktor berpengaruh dalam kemungkinan terjadinya transfer ini, setelah ia memberikan McTominay kesempatan debut bersama tim utama Manchester United pada 2017, dan terus menyebutnya sebagai "putraku".

Ketika ditanya tentang kemungkinan bergabung dengan Real Madrid jika menerima panggilan dari pelatih asal Portugal itu, sang pemain menjawab: "Jika itu terjadi, saya akan memikirkannya".