Pada saat Maroko terus mencari bakat-bakat baru yang mampu mengenakan jersey Maroko di masa depan, muncul nama seorang pemuda yang memilih untuk memulai perjalanan internasionalnya dari pintu yang berbeda, dalam sebuah keputusan yang kembali menyorot persaingan antar tim nasional dalam memperebutkan talenta berkewarganegaraan ganda.

Penyerang muda Maroko berbakat, Qais Al-Mutaqi, putra Mehdi Benatia, mantan kapten timnas Maroko, memutuskan untuk membela timnas Prancis kelompok usia, setelah secara resmi bergabung pada hari Jumat ini ke dalam skuad timnas Prancis U-15, dalam penampilan internasional pertamanya di level tim nasional.

Qais Al-Mutaqi, yang lahir pada tahun 2012, bermain di kelompok usia klub Prancis Olympique Marseille, dan akan tampil bersama timnas Prancis U-15 dalam ajang festival Piala Dunia untuk kategori ini, setelah di awal perjalanan internasionalnya ia memilih menempuh jalan yang berbeda dari ayahnya yang pernah mengenakan jersey timnas Maroko sepanjang karier internasional yang menonjol.

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Menurut laporan media Prancis, pilihan Qais ini hadir dalam konteks perhatian federasi-federasi nasional terhadap bakat-bakat muda yang memiliki lebih dari satu opsi dalam hal kewarganegaraan olahraga, terutama karena pemain pada tahap usia ini masih dapat mengubah timnas yang akan diwakilinya di masa depan sesuai regulasi, sebelum mencapai tahap tampil bersama tim nasional senior.

Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan daftar yang mencakup 18 pemain kelahiran tahun 2012 untuk tampil dalam edisi perdana turnamen Piala Dunia dan festival U-15, yang diselenggarakan di ibu kota Azerbaijan, Baku, selama periode 22 hingga 30 Oktober ini, dengan partisipasi sejumlah talenta paling menonjol di kelompok usia ini.

Meskipun partisipasi Qais Al-Mutaqi bersama timnas Prancis U-15 tidak berarti menutup pintu sepenuhnya terhadap kemungkinan membela Maroko di masa depan, kemunculannya dengan jersey Prancis menjadi awal yang mencolok bagi karier internasionalnya, terutama karena ia adalah putra salah satu bek paling menonjol timnas Maroko dalam beberapa tahun terakhir, sehingga nama keluarga ini kembali hadir di panggung internasional, tetapi kali ini dari pintu Prancis.