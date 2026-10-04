Putra Ancelotti merangkum krisis Real Madrid dengan kata-kata yang jelas

Pelatih Lille asal Italia, Davide Ancelotti, yang merupakan putra sekaligus asisten Carlo Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid, merangkum krisis yang melanda klub kerajaan tersebut, dengan mengisyaratkan bahwa kepergian Luka Modric dan pensiunnya Toni Kroos telah mengubah segalanya bagi penghuni Santiago Bernabeu.

Kroos pensiun pada musim panas 2024, setelah berakhirnya Piala Eropa, sementara Luka Modric hijrah ke Milan pada musim panas berikutnya.

Real Madrid mengalami banyak kesulitan dalam dua musim terakhir, terutama di lini tengah, dan tidak meraih satu gelar besar pun. Tampaknya penderitaan itu masih berlanjut hingga saat ini di awal musim ini.

Davide Ancelotti mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "AS": "Real Madrid? Saya tidak ingin semua yang saya katakan ditafsirkan sebagai kritik. Ketika Modric atau Kroos bermain, bola selalu sampai ke pemain yang memulai serangan."

Ia menambahkan sebagaimana dilansir jaringan "Foot Mercato": "Untuk bermain dengan gaya menyerang langsung, Anda membutuhkan pemain yang pandai mengoper. Permainan menyerang langsung tidak hanya berarti adanya delapan pemain yang mampu berlari, tetapi juga berarti adanya pemain yang mampu melepaskan mereka."

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Real Madrid memang kehilangan seorang pemain kunci di lini tengah.











