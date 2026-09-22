Di saat badai derby Madrid belum juga mereda, stadion "Ciudad del Fútbol" di Las Rozas bersiap menjadi tuan rumah acara yang paling dinantikan musim ini. Sebab, hanya 48 jam setelah perang pernyataan dan foto antara Mourinho dan Atletico Madrid, sang pelatih asal Portugal akan mendapati dirinya berhadap-hadapan dengan rivalnya, Diego Simeone, dengan Hansi Flick di antara keduanya, dalam sebuah pertemuan panas yang bisa kembali membakar Liga.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", markas Federasi Sepak Bola Spanyol di Las Rozas dijadwalkan akan menggelar pertemuan tahunan komite teknis para pelatih pada Selasa mendatang, yang diadakan dengan memanfaatkan jeda internasional.

Undangan telah dikirimkan kepada seluruh pelatih Liga Spanyol divisi pertama dan kedua yang berjumlah 42 pelatih, tetapi semua perhatian tak diragukan lagi akan tertuju pada trio puncak: Hansi Flick pelatih Barcelona, Jose Mourinho pelatih Real Madrid, dan Diego Simeone pelatih Atletico Madrid.

Pertemuan ini akan dipimpin oleh Fran Soto, ketua komite teknis para pelatih, dengan kehadiran ketua badan wasit. Mereka juga akan disambut secara langsung oleh presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Rafael Louzan.

Pertemuan pascabentrokan

Tidak diragukan lagi, pertemuan yang paling dinantikan adalah antara Mourinho dan Simeone. Pertemuan ini datang hanya 48 jam setelah peristiwa derby Minggu lalu yang memanas, serta reaksi geram Atletico Madrid pada Senin terhadap foto-foto yang ditampilkan sang pelatih asal Portugal dalam konferensi persnya.

Lalu, akankah pertemuan Las Rozas menjadi peluang untuk meredakan ketegangan atau justru babak baru perang kata-kata antara dua pelatih paling kontroversial di dunia?

Terlepas dari ketegangan antara raksasa-raksasa Liga, pertemuan ini membawa agenda yang panas. Dengan kehadiran ketua komite wasit, pertemuan ini akan menjadi kesempatan bagi para pelatih untuk menyampaikan kekhawatiran dan keresahan mereka terhadap keputusan-keputusan wasit, mengingat seluruh klub telah menerima kunjungan dari salah seorang wasit sebelum musim bergulir untuk menjelaskan aturan-aturan baru.

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Para pelatih juga akan membuka satu berkas rumit yang selama ini mengganggu mereka, yaitu kesulitan yang mereka hadapi dalam menerima gaji dan hak-hak mereka ketika dipecat dari jabatannya selama musim berlangsung, sebuah berkas yang telah dijanjikan Louzan untuk dibahas secara serius.