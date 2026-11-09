Pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, selaku pelatih kepala timnas Belanda, menerima pukulan telak jelang penutup perjalanan timnya di babak grup UEFA Nations League, setelah dipastikan absennya sang kapten Virgil van Dijk dan penyerang Brian Brobbey pada dua laga mendatang akibat kondisi fisik yang belum siap.

Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan pada hari Senin ini bahwa kedua pemain tersebut dicoret, sebagai persiapan menghadapi Yunani dan Jerman, dalam dua laga terakhir kompetisi Grup Pertama.

Absennya Van Dijk terjadi meski ia tampil dalam kemenangan Liverpool atas Crystal Palace dengan skor 3-1 pada hari Minggu, serta terus bermain penuh di sepanjang menit pertandingan timnya di Liga Primer Inggris musim ini, namun Federasi Belanda menegaskan ketidaksiapannya untuk tampil di level internasional.

Laga melawan Serbia, yang berakhir dengan kemenangan Belanda 2-1 pada Oktober lalu, merupakan penampilan internasional ke-100 dalam karier bek Liverpool tersebut, yang absennya menjadi kerugian besar bagi timnas, mengingat peran kepemimpinannya dan arti pentingnya di lini belakang.

Penyerang Brian Brobbey juga keluar dari rencana, meski ia tampil dalam kemenangan Sunderland atas Chelsea dengan skor tanpa balas, pada hari Minggu, setelah Federasi Belanda menegaskan bahwa ia pun belum siap.

Brobbey sebelumnya sempat tampil sebagai starter melawan Jerman pada laga pembuka perjalanan Belanda di turnamen ini pada September lalu, tetapi ia meninggalkan lapangan karena cedera setelah berjalan sedikit lebih dari setengah jam, sebelum absen pada laga-laga berikutnya melawan Serbia dan Yunani.

Xavi memutuskan untuk tidak memanggil pengganti bagi kedua pemain tersebut, sehingga skuad timnas Belanda beranggotakan 23 pemain sebagai persiapan menghadapi dua laga mendatang. Timnas Belanda akan menjamu timnas Yunani di Amsterdam pada hari Jumat, sebelum bertandang ke markas Jerman di Berlin pada hari Senin, dalam dua laga yang mereka harapkan dapat mengakhiri perjalanan di babak grup dengan cara sebaik mungkin.