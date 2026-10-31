Pukulan Telak untuk Jesus Jelang Jeda Internasional

Timnas Portugal menerima pukulan telak setelah Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" memutuskan untuk menghukum Francisco Conceicao, pemain Juventus, larangan bermain 3 pertandingan, menyusul pengusirannya saat menghadapi Norwegia di UEFA Nations League, yang berakhir dengan kemenangan timnas Portugal dengan skor 2-1 di Stadion "Dragao".

Surat kabar Portugal "A Bola" menyebutkan bahwa komite disiplin dan etika UEFA mengeluarkan keputusan untuk menghukum Conceicao, karena melontarkan kata-kata kasar kepada wasit.

Winger Portugal itu diusir pada menit ke-86, setelah menerima dua kartu kuning berturut-turut akibat protes, sebelum terlibat adu mulut dengan wasit keempat ketika menuju ruang ganti, yang membuat anggota staf teknis timnas harus turun tangan.

Berdasarkan hukuman tersebut, Conceicao akan absen dalam dua pertandingan terakhir Portugal di fase grup, menghadapi Denmark pada 14 November di Braga, dan Wales pada 17 bulan yang sama di Cardiff.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Dampak dari larangan ini tidak berhenti sampai di situ, karena sang pemain juga akan absen dalam pertandingan leg pertama babak perempat final, yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang, terlebih timnas Portugal sudah memastikan lolos ke babak tersebut.

Di sisi lain, Asosiasi Sepak Bola Portugal mempertahankan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan larangan tersebut, dalam upaya meringankan hukuman atau membatalkannya.