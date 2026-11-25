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Kabar dari internal Celtic bukanlah berita gembira bagi winger asal Mesir, Haissem Hassan. Ketika ia tengah bersiap memanfaatkan kesempatan baru untuk membuktikan diri, keputusan terbaru klub terkait pemain Portugal, Jota, justru menjungkirbalikkan semua perhitungan dan menghadapkannya pada ujian yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan.

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Awal perjalanan Hassan di Celtic Park berjalan tersendat. Ia bergabung pada musim panas lalu dalam transfer senilai 6 juta pound sterling, dan nilai total kesepakatan itu bisa meningkat cukup signifikan berkat bonus tambahan. Hal tersebut membebaninya dengan tekanan besar sejak hari pertama.

Hassan sempat menunjukkan sekilas bakatnya, dan tak diragukan lagi ia adalah pemain berbakat yang memiliki kecepatan serta keterampilan. Namun, penampilannya belum cukup konsisten, terutama untuk pemain dengan status dan nilai sebesar dirinya. Hal itu diungkapkan secara gamblang oleh pelatih Martin O'Neill ketika memutuskan mencoret sang winger dari skuad dalam dua laga terakhir.

Dalam pernyataan yang dikutip media Skotlandia "The Celtic Bhoys", O'Neill menegaskan bahwa keputusan kedua diambil karena sang winger kembali dari tugas internasional lebih lambat dibanding sebagian besar pemain lain. Namun, ia juga menegaskan dengan tegas bahwa Hassan perlu bekerja lebih keras dan berjuang lebih gigih untuk mendapatkan tempatnya.

Meski demikian, O'Neill berjanji akan memainkan pemain internasional Mesir itu dalam laga Liga Europa melawan Torense pada Kamis malam. Celtic sangat membutuhkan kemenangan dalam pertandingan tersebut setelah hanya mengoleksi tiga poin dari empat laga, dan sebelumnya Hassan diprediksi bisa tampil sebagai starter dalam duel krusial itu.

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Akan tetapi, peluang pemain asal Mesir itu untuk tampil menyusut drastis setelah Jota kembali masuk dalam hitungan, menurut media Skotlandia tersebut.

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Jota dimasukkan ke dalam skuad Celtic untuk Liga Europa menyusul cedera pergelangan kaki yang dialami Mika Bauer, yang akan membuatnya absen hingga sepuluh pekan. Regulasi turnamen mengizinkan klub mengganti pemain yang mengalami cedera serius hingga absen sepanjang periode pendaftaran pemain, yang berlangsung kurang lebih hingga pertengahan Desember.

Kembalinya Jota datang pada momen yang sangat krusial bagi Hassan. Bintang Portugal itu memang tidak menampilkan performa terbaiknya saat melawan St Mirren, tetapi trio lini serang yang ia bentuk bersama Yang Hyun-jun dan Camilo Duran tampak sangat menjanjikan, dan O'Neill bisa saja cenderung mengandalkan komposisi tersebut secara reguler ke depannya.

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Situasi ini sama sekali bukan yang dibutuhkan Hassan, yang ingin lebih sering tampil sebagai starter dan membuktikan kualitasnya. Sang winger diperkirakan tetap mendapatkan menit bermain secara rutin, tetapi kecil kemungkinan ia akan menjadi starter menggantikan Jota atau Yang untuk saat ini.

Satu-satunya faktor yang mungkin menguntungkan Hassan adalah Jota masih dalam proses memulihkan kebugaran penuhnya, dan O'Neill mungkin belum mendapat lampu hijau untuk memainkan bintang Portugal itu dua kali dalam sepekan, terlebih dalam laga Eropa yang melibatkan perjalanan dan kelelahan.