Pukulan telak: pemain Feyenoord menjalani operasi lutut di Erasmus MC

Tijme Wessels mengalami kemunduran besar. Bek Feyenoord berusia 19 tahun itu menjalani operasi di Erasmus MC, Rotterdam, pekan ini. Melalui Instagram, pemain muda tersebut membagikan foto dari ranjang rumah sakit yang memperlihatkan lututnya dibalut erat.

Wessels menyertai foto itu dengan kata-kata yang penuh makna: "Satu-satunya jalan adalah ke atas". Belum diketahui secara pasti apa yang dialami sang bek dan mengapa ia harus menjalani operasi.

Absennya Wessels sudah menarik perhatian di Feyenoord pada awal pekan ini. Rabu, ia tidak masuk skuad untuk pertandingan Youth League melawan Inter. Ia juga tidak ikut dalam pertandingan Liga Champions tim utama melawan wakil Italia tersebut. Dani Slory menggantikan posisinya dalam skuad pertandingan Giovanni van Bronckhorst.

Beberapa hari sebelumnya, pada Sabtu, 31 Oktober, Wessels masih duduk di bangku cadangan saat pertandingan liga melawan Fortuna Sittard (1-1). Karena aturan privasi, Feyenoord tidak memberikan keterangan terperinci mengenai cedera pemain. Karena itu, belum jelas berapa lama sang bek akan menepi. Mengingat operasi pada lututnya, ada kemungkinan ia akan absen dalam waktu lama, meski hal itu belum dikonfirmasi.

Pertandingan berikutnya HEE Eredivisie 06.15 FEY

Waktu pelaksanaan operasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Wessels, yang justru mencatat perkembangan penting musim ini. Selama pramusim, bek muda tersebut tampil mengesankan bersama tim utama Feyenoord. Penampilannya akhirnya membawanya masuk ke skuad utama Van Bronckhorst.

Wessels mendapat kesempatan menjalani debut resminya bersama tim utama pada pertandingan liga pertama musim ini. Saat bertandang ke markas Sparta Rotterdam, bek kelahiran Hoek van Holland itu masuk sebagai pemain pengganti sekitar 20 menit sebelum laga berakhir. Tidak lama kemudian, ia memperpanjang kontraknya yang akan habis bersama Feyenoord. Kini, ia terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2029.

Setelah debutnya melawan Sparta, Wessels sepuluh kali lagi masuk skuad pertandingan Van Bronckhorst, tetapi belum kembali tampil di Eredivisie. Untuk posisi di sisi kiri pertahanan, sang pelatih sejauh ini lebih memilih Mika Mármol atau Javi López. Karena itu, Wessels lebih banyak bermain untuk tim-tim muda klub asal Rotterdam tersebut.

Musim ini, Wessels telah mencatat lima penampilan resmi: dua bersama Feyenoord U-21, dua di Youth League, dan satu sebagai pemain pengganti di Eredivisie.