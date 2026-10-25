Barcelona menerima pukulan baru dalam pertandingan kontra Real Madrid di El Clasico, setelah Xavi Espart terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-29 babak pertama, akibat rasa sakit fisik yang membuatnya tidak mampu menuntaskan laga, sehingga Hansi Flick memutuskan untuk memasukkan Alejandro Balde sebagai penggantinya.

Espart mengawali pertandingan dalam susunan pemain utama dan tampil bagus sebelum tanda-tanda rasa sakit dan kesulitan bergerak muncul usai berbenturan dengan Aurelien Tchouameni di awal pertandingan.

Meski merasa tidak nyaman, bek muda itu berusaha melanjutkan permainan dan membantu timnya, tetapi kondisinya semakin memburuk setelah ia berlari mengejar Yan Diomande, hingga ia terjatuh ke tanah dan tidak mampu menuntaskan laga, yang mendorong tim pelatih untuk menggantinya guna menghindari cedera yang lebih parah.

Flick melakukan pergantian dengan cepat dengan memasukkan Balde, disertai pembagian ulang peran di kedua sisi; pemain pengganti itu mengisi posisi bek kiri, sementara Joao Cancelo berpindah ke sisi kanan.

Keluarnya Espart menjadi kemunduran bagi Barcelona, setelah pemain muda itu mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter dan memanfaatkannya selama menit-menit ia bermain.

Klub menunggu hasil pemeriksaan medis untuk menentukan secara akurat jenis cederanya, serta mengungkap durasi absennya yang mungkin terjadi.