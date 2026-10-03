Sejumlah laporan media mengungkap kejutan baru terkait kehadiran suporter jelang laga yang dinanti antara timnas Arab Saudi dan timnas Qatar, di babak semifinal Piala Teluk 27, di tengah kabar mengenai kesulitan yang dihadapi para suporter yang ingin memperoleh tiket pertandingan.

Menurut yang disebutkan saluran "Al-Arabiya" Arab Saudi, animo pembelian tiket laga Arab Saudi melawan Qatar digambarkan lemah hingga saat ini, di tengah adanya masalah teknis yang dihadapi para suporter pada tahap pembayaran, yang menyebabkan sejumlah pendukung kesulitan menuntaskan proses pembelian tiket.

Saluran tersebut menjelaskan bahwa masalah teknis muncul tepatnya saat tahap pembayaran, hal yang berdampak pada proses pemesanan tiket meski para suporter berkeinginan menyaksikan laga dari tribune, terlebih karena pertandingan ini memiliki arti besar sebagai salah satu laga terpenting di turnamen.

Pada saat yang sama, "Al-Arabiya" mengungkap pembagian 16.600 tiket gratis kepada para suporter Arab Saudi, dalam langkah yang bertujuan memperkuat kehadiran pendukung Arab Saudi di tribune dan mendukung timnas selama laga yang dinanti menghadapi timnas Qatar.

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Sumber tersebut menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Qatar membeli 700 tiket, untuk dibagikan kepada para suporter Qatar yang berada di Jeddah, dengan tujuan menghadirkan dukungan suporter bagi timnas Qatar selama laga semifinal menghadapi timnas Arab Saudi.

Para suporter menanti laga Arab Saudi melawan Qatar di tengah suasana istimewa, di tengah upaya kedua timnas untuk mengamankan tiket lolos ke partai final Piala Teluk 27, sementara persoalan kehadiran suporter tetap menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian besar jelang peluit awal.