Pukulan telak: durasi absen Espart mengejutkan Barcelona

Barcelona menerima pukulan baru sebelum melanjutkan perjalanannya di Liga Spanyol, setelah dipastikan pemainnya Marc Casado... pemain mereka Marc Bernal... Xavi Espart absen selama hampir tujuh pekan, akibat cedera di pergelangan kaki kanannya saat menghadapi Real Madrid dalam El Clasico, yang berakhir dengan kemenangan tim kerajaan dengan skor 2-1.

Klub Catalan itu menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa pemeriksaan memastikan cedera Espart pada sendi penghubung antara tulang-tulang pergelangan kaki, akibat benturan dengan salah satu pemain tim lawan selama pertandingan El Clasico.

Pemain tersebut diperkirakan akan absen dari lapangan selama hampir 7 pekan, sebuah pukulan bagi Barcelona yang akan kehilangan jasanya pada periode mendatang, hingga ia pulih dari cedera dan menyelesaikan program pengobatan serta rehabilitasinya sebelum kembali berlatih dan bermain dalam pertandingan.

Espart terpaksa meninggalkan Stadion Spotify Camp Nou hanya 29 menit setelah pertandingan dimulai, setelah mengalami tekel keras dari Aurelien Tchouameni, gelandang Real Madrid, di area yang sebenarnya sudah menimbulkan sedikit keluhan pada pergelangan kaki kanannya sebelum laga.

Cedera ini menambah kesulitan Hansi Flick di posisi bek kanan, terutama dengan masih absennya Eric Garcia, yang tidak akan kembali sebelum jeda internasional, di samping Jules Kounde yang mengalami keluhan di pergelangan kaki kirinya, yang membuatnya absen pada dua pertandingan melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Flick terpaksa mengandalkan Alejandro Balde dalam dua pertandingan terakhir, mengingat terbatasnya pilihan yang tersedia, sementara sang pelatih hingga kini belum memberikan kesempatan kepada pemain Gerard Victor dari tim cadangan untuk mengisi posisi ini.

Barcelona bersiap menghadapi Alaves, Sabtu mendatang, di kandang sendiri, sebelum menjalani ujian sulit melawan Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, lalu menghadapi Aston Villa dalam ajang Liga Champions Eropa.

Tim berharap dapat mengatasi krisis cedera dengan cepat, untuk menjaga peluang mereka dalam persaingan pada fase mendatang.