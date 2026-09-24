Dampak dari kemenangan sulit timnas Arab Saudi atas Kuwait tidak berakhir saat peluit panjang berbunyi, setelah salah satu momen paling menonjol dalam laga tersebut membuka babak baru kekhawatiran di dalam kamp "Arab Saudi", di tengah penantian sebuah keputusan penting yang bisa mengubah perhitungan Giorgos Donis selama turnamen Piala Teluk 27.

Staf teknis dan medis timnas Arab Saudi menantikan hasil pemeriksaan terkait kiper Nawaf Al-Aqidi, yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Kuwait dan terpaksa meninggalkan lapangan, di tengah penantian untuk menentukan seberapa serius cedera tersebut serta kemungkinan keberlanjutannya bersama timnas pada sisa laga turnamen.

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Menurut jurnalis Arab Saudi Nawaf Al-Uqail, keputusan akhir mengenai Al-Aqidi dijadwalkan akan diambil hari ini, baik dengan mempertahankannya dalam skuad timnas Arab Saudi maupun mencoretnya dari Piala Teluk 27, setelah lebih memastikan sifat cedera tersebut dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kemampuan sang kiper untuk terus tampil bersama "Arab Saudi".

Donis sebelumnya menjelaskan usai pertandingan bahwa cedera Al-Aqidi bukan pada kepala, melainkan pada tangan dan siku, seraya menegaskan bahwa jam-jam berikutnya akan menentukan tingkat keseriusannya.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan Al-Aqidi tidak mampu menyelesaikan turnamen, Donis terpaksa harus memanggil kiper pengganti untuk menggantikannya dalam skuad timnas Arab Saudi, dengan pemain baru tersebut didaftarkan sesuai regulasi dan sistem turnamen, sehingga cedera itu menjadi penyebab pergantian salah satu elemen skuad setelah kompetisi bergulir.

Perkembangan ini datang di saat timnas Arab Saudi bersiap melanjutkan perjalanannya di Piala Teluk 27, setelah mengawali turnamen dengan kemenangan atas Kuwait dengan satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang membuat Donis terpaksa menurunkan Mohammed Al-Owais menggantikan Al-Aqidi setelah cedera yang dialami pemain terakhir.

"Arab Saudi" hari ini menjalani sesi latihan tertutup pukul tujuh malam di lapangan pendamping Stadion Al-Inma, sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan berikutnya, di tengah penantian besar terhadap kondisi Al-Aqidi dan apakah ia akan melanjutkan turnamen atau meninggalkan skuad, sebuah berkas yang menanti keputusan staf teknis setelah hasil pemeriksaan medis muncul.