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Tottenham Hotspur kembali menerima pukulan berat menjelang periode tersulit musim ini setelah bintang asal Brasil mereka, Savio, dipastikan absen dari jadwal padat Liga Primer Inggris selama periode Natal akibat kambuhnya cedera hamstring.

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Kabar yang diumumkan pelatih Roberto De Zerbi pada Jumat ini bagaikan sambaran petir bagi para pendukung Spurs, yang dengan tidak sabar menantikan kembalinya sang pemain muda setelah absen panjang selama enam pekan penuh dari lapangan.

Savio baru saja tampil untuk pertama kalinya bersama tim dalam laga resmi dalam enam pekan terakhir, saat Tottenham menang 2-0 di kandang atas Ipswich Town pada akhir pekan lalu. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-64 dan disambut meriah oleh para pendukung, yang melihat kembalinya sang pemain sebagai tambahan kekuatan besar bagi tim.

Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Pemain asal Brasil tersebut terpaksa ditarik keluar hanya dua menit sebelum pertandingan berakhir setelah merasakan nyeri hebat di lokasi cedera sebelumnya, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan staf kepelatihan dan tim medis klub.

Dalam konferensi pers pralaga jelang pertandingan hari Minggu melawan Sunderland, De Zerbi menegaskan bahwa cedera tersebut merupakan kambuhnya cedera hamstring sebelumnya. Artinya, Savio akan absen sepanjang periode libur akhir tahun, masa ketika Tottenham menjalani banyak pertandingan penting.

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Dengan nada sedih, pelatih asal Italia itu mengatakan: "Ini situasi yang sulit diterima. Dia pemain bagus dan dia mengalami cedera-cedera baru ini, tetapi itu adalah bagian dari sepak bola."

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De Zerbi menambahkan bahwa meski situasinya sulit, klub akan mendampingi sang pemain selama masa pemulihan dan memberikan seluruh dukungan yang diperlukan agar ia dapat kembali lebih kuat dari sebelumnya.

Sang pelatih enggan menyebutkan durasi pasti pemulihan pemain berusia 22 tahun tersebut, tetapi mengisyaratkan bahwa prosesnya bisa memakan waktu antara 50 hingga 80 hari. Waktu yang panjang itu akan membuat tim kehilangan jasanya pada fase yang sangat penting musim ini.

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Meski demikian, De Zerbi berupaya menebarkan optimisme dengan menegaskan bahwa Savio akan menjadi elemen kunci pada fase akhir musim, saat ia kembali dengan kebugaran dan kesiapan penuh.

Ia menegaskan: "Kami tahu ketidakhadirannya akan berpengaruh, tetapi kami percaya pada kemampuannya untuk kembali dengan kuat. Dia pemain berbakat, memiliki mentalitas yang hebat, dan akan bekerja keras untuk kembali dalam kondisi terbaiknya."

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Absennya Savio menempatkan De Zerbi di hadapan tantangan besar. Ia harus menemukan alternatif di lini serang yang mampu menggantikan kecepatan dan keterampilan Savio di sepertiga akhir lapangan, terutama di tengah padatnya jadwal pertandingan beruntun di Liga Primer Inggris.

Cedera ini juga memunculkan pertanyaan seputar kesiapan fisik sang pemain setelah cedera hamstring yang berulang dalam waktu singkat, yang bisa mendorong tim medis untuk meninjau ulang program rehabilitasinya.

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Pada akhirnya, para pendukung Tottenham harus menunggu cukup lama sebelum kembali melihat Savio mengenakan seragam tim. Namun, harapan tetap ada bahwa kepulangannya nanti akan menjadi yang terakhir, dan pemain asal Brasil itu akan kembali untuk memimpin tim dalam penentuan akhir musim.