Pukulan telak dan pendarahan hebat: cedera mengerikan bagi bintang Maroko

Pertandingan antara Cologne dan Schalke di Bundesliga 2 Jerman diwarnai insiden mengerikan pada babak pertama, setelah dua pemain Schalke berbenturan keras di bagian kepala, yang menyebabkan keduanya mengalami pendarahan dan membutuhkan penanganan tim medis, sebelum keduanya dibawa ke rumah sakit saat laga berlangsung. Pertandingan sendiri berakhir imbang tanpa gol.

Menurut jaringan "Sky" Jerman, insiden terjadi pada menit ke-37, ketika Said El Mala, pemain Cologne berusia 20 tahun yang memiliki darah keturunan Lebanon, mencoba melakukan sundulan pada salah satu umpan panjang, sehingga perebutan bola itu menyebabkan Soufiane El-Fouzi, yang memiliki darah keturunan Maroko, berbenturan keras dengan kepala rekannya, Robin Gosens.

Kedua pemain itu terjatuh di lapangan sambil mengeluarkan banyak darah, sementara El Mala memberi isyarat kepada tim medis agar segera turun tangan.

Pertandingan terhenti selama beberapa menit, saat para dokter dari kedua tim memberikan pertolongan yang diperlukan kepada para pemain yang cedera.

Setelah menerima penanganan di dalam lapangan, El-Fouzi dan Gosens keluar untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, setelah Gosens menunjukkan tanda-tanda kehilangan keseimbangan, yang membuatnya membutuhkan bantuan dari anggota tim medis saat keluar lapangan.

Schalke pun terpaksa melakukan dua pergantian darurat pada menit ke-43, dengan memainkan Jannik Bachmann dan Vitaly Becker menggantikan kedua pemain yang cedera, yang menerima perawatan tambahan di dalam ruang ganti, sebelum keduanya dibawa ke rumah sakit saat pertandingan berlangsung, seperti yang disebutkan jaringan "Sky".

Usai laga, pelatih Schalke, Muslic, berbicara tentang dampak psikologis insiden tersebut terhadap para pemainnya, dengan mengatakan melalui jaringan "DAZN": "Hal ini memengaruhi tim, tetapi kami menjadi lebih kompak setelah itu."

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol, setelah insiden tersebut mendominasi jalannya babak pertama dan menaungi keseluruhan laga.