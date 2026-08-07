Salah satu pemain Arsenal mengalami cedera yang mengejutkan hanya beberapa hari sebelum dimulainya musim baru di Inggris.

Louie Copley, gelandang Arsenal, memastikan bahwa dirinya mengalami cedera robekan pada ligamen anterior (ACL), selama laga persahabatan yang dijalani tim utama melawan Real Betis, yang menjadi pukulan berat bagi pemain muda tersebut sebelum dimulainya musim baru.

Copley, yang aslinya menempati posisi gelandang, tampil di posisi bek kanan menghadapi Real Betis, setelah masuk pada awal babak kedua, tetapi ia terpaksa meninggalkan lapangan hanya setelah 10 menit berjalan, digantikan oleh Theo Julienne.

Cedera ini diperkirakan akan membuat Copley kehilangan kesempatan untuk pergi dengan status pinjaman pada periode mendatang, setelah sebelumnya ia berupaya mendapatkan peluang untuk tampil lebih banyak.

Pemain itu menulis melalui akun Instagram-nya: "Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang saya rasakan saat ini. Dari tampil untuk pertama kalinya bersama tim selama masa persiapan musim baru untuk klub yang saya besar dengan mendukungnya, hingga mengetahui bahwa saya mengalami cedera robekan pada ligamen anterior (ACL)."

Ia menambahkan: "Jalan di hadapan saya tidak akan mudah, tetapi saya akan mengerahkan semua yang saya miliki untuk kembali lebih kuat dan lebih baik."

Copley menjalani laga persahabatan resmi pertamanya bersama Arsenal selama masa persiapan musim baru melawan Girona, tampil di posisi bek kanan, dan memberikan beberapa kontribusi menyerang yang menarik perhatian.

Pemain berusia 19 tahun itu menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Crawley Town, dan sebelumnya juga sempat berada di bangku cadangan tim utama Arsenal saat menghadapi Club Brugge.

Copley merupakan salah satu pemain terbaik tim Arsenal U-21, dan ia juga telah mengenakan ban kapten di kelompok usia ini dalam berbagai kesempatan.



