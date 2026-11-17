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Bintang Atletico Madrid kian dekat dengan absen dari laga kontra Barcelona di Liga Spanyol yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember mendatang.

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Harian "Marca" melaporkan bahwa keikutsertaan Ademola Lookman dalam laga Atletico Madrid kontra Barcelona pada 2 Desember mendatang sangat diragukan.

Setelah mengalami cedera saat membela timnas Nigeria pada Jumat lalu, Atletico Madrid menunggu kedatangannya di Madrid untuk memastikan bahwa keseleo ringan pada lutut yang didiagnosis oleh federasi sepak bola Nigeria tidak serius. Namun, setelah ia menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim medis klub, hasil tes mengungkap cedera yang lebih serius, meski tingkat keparahannya sedang.

Oleh karena itu, waktu yang tersedia baginya untuk pulih dan kembali tampil melawan pemuncak klasemen liga dinilai sangat mepet.

Kekhawatiran yang Beralasan

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Kekhawatiran yang menyelimuti kubu Atletico Madrid sejak sang winger terpaksa meninggalkan laga timnasnya melawan Tanzania pada Jumat lalu akibat cedera lutut kiri ternyata memang beralasan.

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Klub perlu memastikan bahwa cedera tersebut tidak serius, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mempercepat kepulangannya ke Spanyol, yang ternyata tidak mudah. Karena itu, setibanya di pusat latihan "El Cerro" sedikit lewat pukul 13.00 pada Selasa ini, Lookman langsung menjalani pemeriksaan untuk memastikan tingkat cederanya secara akurat.

Lookman Absen Setidaknya di 3 Pertandingan

Setelah pemeriksaan, Atletico Madrid menyayangkan bahwa cedera sang pemain ternyata lebih serius daripada perkiraan awal, sehingga masa pemulihannya kini bergantung pada perkembangan kondisinya.

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Sudah jelas ia akan absen pada laga Minggu melawan Getafe dan pertandingan Liga Champions pada Selasa melawan Viking. Selain itu, kecil sekali kemungkinan ia sudah siap menghadapi Elche pada Sabtu, 28 November.

Bahkan, pemulihannya tepat waktu untuk laga kontra Barcelona pada Rabu, 2 Desember pun belum terjamin, meski itulah target utama Lookman saat ini.

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Skenario Berbeda bagi Lookman

Jeda internasional kali ini semestinya menjadi kesempatan emas bagi Lookman untuk menemukan kembali performanya setelah melewati pekan-pekan yang sangat sulit bersama Atletico Madrid. Pemain asal Nigeria itu tidak hanya kehilangan tempat di susunan pemain inti, tetapi bahkan tidak diturunkan sebagai pemain pengganti saat melawan Barcelona, sebuah pesan jelas dari pelatih Diego Simeone bahwa ia tidak sedang dalam kondisi terbaiknya.

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Simeone mengakui bahwa sang pemain tidak sedang dalam kondisi terbaiknya, dan Lookman pun menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan timnas dengan harapan bisa memulihkan kepercayaan diri dan mencetak gol. Namun, sejauh ini ia justru hanya mendapatkan lebih banyak kekhawatiran dan cedera.

Di saat sedang berupaya mengembalikan kilau dan kepercayaan dirinya, pemain asal Nigeria Ademola Lookman kembali menerima pukulan telak setelah mengalami cedera mendadak saat membela timnasnya melawan Tanzania di Kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Penyerang Atletico Madrid itu terpaksa meninggalkan lapangan sebelum babak pertama berakhir setelah merasakan nyeri secara tiba-tiba, sebuah momen yang memicu kekhawatiran staf pelatih timnas Nigeria sekaligus para pendukung Atletico Madrid.