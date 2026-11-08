Bayern Munich mengumumkan, pada hari Minggu, jenis cedera yang dialami kiper gaek Manuel Neuer.

Bayern Munich menyatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Tim akan kehilangan jasa Manuel Neuer dalam waktu mendatang setelah ia mengalami robekan parsial pada tendon di kaki kanan selama kemenangan tandang dengan skor 2-1 atas Mainz pada hari Sabtu, seperti yang dibuktikan oleh pemeriksaan yang dilakukan tim medis klub Bayern Munich."

Neuer meninggalkan lapangan pertandingan melawan Mainz sesaat sebelum berakhirnya babak pertama, setelah mengalami cedera yang memaksanya untuk tidak menyelesaikan laga.

Bayern Munich menempati puncak klasemen Liga Jerman dengan 21 poin, setelah 9 pekan pertama.