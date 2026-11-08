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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Pukulan telak: Bayern Munich ungkap jenis cedera Neuer

M. Neuer
Mainz 05 vs Bayern Munich
Mainz 05
Bayern Munich
Bundesliga
Jerman

Apakah akan mengacaukan perhitungan Bayern Munich?

Bayern Munich mengumumkan, pada hari Minggu, jenis cedera yang dialami kiper gaek Manuel Neuer.

Bayern Munich menyatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Tim akan kehilangan jasa Manuel Neuer dalam waktu mendatang setelah ia mengalami robekan parsial pada tendon di kaki kanan selama kemenangan tandang dengan skor 2-1 atas Mainz pada hari Sabtu, seperti yang dibuktikan oleh pemeriksaan yang dilakukan tim medis klub Bayern Munich."

Neuer meninggalkan lapangan pertandingan melawan Mainz sesaat sebelum berakhirnya babak pertama, setelah mengalami cedera yang memaksanya untuk tidak menyelesaikan laga.

Bayern Munich menempati puncak klasemen Liga Jerman dengan 21 poin, setelah 9 pekan pertama.

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