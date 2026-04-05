Pukulan telak... Barcelona kehilangan bintang utamanya selama 10 hari

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, mendapat pukulan telak terkait cedera salah satu pemain andalannya menjelang laga melawan Atlético Madrid, Rabu mendatang, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Pada menit ke-39 pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid di La Liga, Sabtu kemarin, terjadi pergantian pemain dengan masuknya Marc Bernal menggantikan Ronald Araújo akibat cedera yang dialami bek asal Uruguay tersebut.

Namun, Bernal juga harus meninggalkan lapangan tak lama setelah itu saat melawan Atletico, akibat mengalami cedera.





Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Araujo menjalani pemeriksaan medis pada Minggu pagi ini, yang menunjukkan bahwa ia mengalami keseleo pada pergelangan kakinya, sehingga memaksanya absen dari pertandingan selama 10 hari.

Bernal akan melewatkan kesempatan bermain di leg pertama melawan Atletico di Liga Champions, serta absen dalam derby melawan Espanyol di La Liga.

Staf teknis Barcelona yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Hans Flick, akan mempersiapkan Bernal untuk bertanding di leg kedua melawan Atlético Madrid di perempat final Liga Champions.



