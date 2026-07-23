Kiper berusia 20 tahun itu mengalami cedera otot paha saat latihan pada Selasa dan akan absen untuk Stuttgart setidaknya hingga jeda internasional pada September. Selain sang penjaga gawang, pemain ofensif Justin Diehl juga mengalami masalah pada bagian depan paha. Ia juga harus menepi.

"Ini jelas kabar buruk, karena sejak sekarang sudah bisa dikatakan bahwa Dennis dan Justin tidak akan tersedia untuk fase awal musim", ujar direktur olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, dengan nada khawatir terkait kemunduran akibat cedera tersebut.

Absennya Seimen terasa sangat berat, karena ia sudah diproyeksikan secara pasti untuk posisi kunci ini. Setelah kepergian Alexander Nübel ke Besiktas, Seimen, yang pada musim lalu masih punya andil besar dalam promosi SC Paderborn 07 ke Bundesliga, seharusnya menjalani musim ini sebagai nomor satu yang baru.

Bagaimana reaksi VfB Stuttgart atas absennya Dennis Seimen?

"Di posisi penjaga gawang, perencanaan skuad kami untuk musim depan seperti yang diketahui pada dasarnya sudah hampir rampung. Bahkan tanpa Dennis pun kami punya banyak kualitas di tim penjaga gawang kami, tetapi dalam beberapa hari ke depan kami harus membahas apakah kami akan kembali aktif di bursa transfer", lanjut Wohlgemuth.

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Terlepas dari pintu yang masih terbuka untuk publik itu, menurut informasi dari Sky Sport, petinggi klub Bundesliga tersebut secara internal telah mengambil keputusan: untuk sementara tidak akan merekrut pengganti dari luar. Jajaran pimpinan VfB ingin memantau proses pemulihan dalam beberapa pekan ke depan dan setelah itu menilai ulang kebutuhan transfer.

Dengan demikian, dalam laga-laga kompetitif pertama musim baru, Fabian Bredlow akan mengisi tempat di bawah mistar. Manajemen Stuttgart menaruh kepercayaan penuh kepada sang kiper untuk sementara menutup absennya Seimen akibat cedera.