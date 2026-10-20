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Pukulan Telak bagi Roma Usai Laga di Madrid

Roma U19 vs Slovan Bratislava U19
Roma U19
Slovan Bratislava U19
UEFA Youth League
Roma vs Slovan Bratislava
Roma
Slovan Bratislava
Champions League
P. Dybala
Italia
Slovakia
Argentina

Bintangnya absen selama beberapa pekan

Roma menerima pukulan berat setelah dipastikan bintang asal Argentina mereka, Paulo Dybala, absen selama beberapa pekan menyusul cedera otot yang dideritanya dalam laga melawan Real Madrid di Liga Champions, situasi yang menempatkan jajaran teknis asuhan Gian Piero Gasperini di hadapan tantangan baru pada periode mendatang.

Menurut situs "Calciomercato", pemeriksaan medis yang dijalani Dybala mengungkap adanya cedera otot ringan, setelah ia merasa kelelahan dalam pertandingan menghadapi Los Blancos, hingga akhirnya digantikan pada jeda babak pertandingan.

Gasperini memastikan absennya pemain tersebut dalam konferensi pers yang mendahului laga Eropa melawan Slovan Bratislava, sembari menyatakan harapannya agar pemulihannya berlangsung cepat, sebelum hasil pemeriksaan mengungkap bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk kembali ke lapangan.

Pelatih Roma itu berkata: "Saya berharap pemulihannya lebih cepat, tetapi pemeriksaan yang dilakukan kemarin mengungkap adanya cedera ringan, dan dibutuhkan beberapa pekan sebelum ia siap untuk tampil."

Absennya Dybala merupakan kehilangan penting bagi Roma, terlebih karena ia menjadi salah satu elemen utama dalam susunan tim sejak awal musim, sehingga mengharuskan Gasperini mencari alternatif yang tepat untuk menutupi ketiadaan penyerang asal Argentina itu selama pekan-pekan mendatang.

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ROM

ROM

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20 Okt 2026

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