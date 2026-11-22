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Désiré Doué mengalami cedera serius saat menghadapi OGC Nice pada Sabtu, dalam laga yang dimenangi Paris Saint-Germain 3-2. PSG telah mengumumkan hasil pemeriksaan medisnya melalui kanal resmi klub.

Pemain sayap asal Prancis itu tampil sebagai starter untuk PSG. Pada menit ke-32, ia mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-2 berkat umpan Achraf Hakimi.

Petaka menimpa Doué sesaat sebelum turun minum. Sang penyerang mengecoh Axel Witsel dan hendak melanjutkan giringannya ketika lututnya terentang berlebihan dengan cara yang mengerikan. Pemain asal Prancis itu mengerang kesakitan dan cedera serius pun langsung dikhawatirkan.

Penyerang berusia 21 tahun itu ditandu keluar lapangan dan Luis Enrique tahu kondisinya tidak baik. "Kami harus menunggu hasil pemeriksaan, tetapi jelas ini cedera serius."

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PSG mengonfirmasi bahwa ligamen silang anterior Doué robek dan ia akan menjalani operasi pada akhir November. Setelah itu, ia harus menjalani rehabilitasi panjang.

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Ini menjadi pukulan berat bagi Doué dan PSG, setelah Khvicha Kvaratskhelia juga mengalami cedera lutut serius pada Oktober.

Menurut L'Équipe, juara bertahan Liga Champions itu harus kehilangan Doué setidaknya selama enam bulan. Karena itu, belum jelas apakah ia masih bisa bermain untuk PSG musim ini.

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Ousmane Dembélé kembali masuk skuad Paris Saint-Germain setelah sempat absen. Meski ia telah kembali, pilihan Luis Enrique di lini depan kini jauh lebih terbatas.

Selain peraih Ballon d'Or asal Prancis itu, pelatih asal Spanyol tersebut masih memiliki Senny Mayulu, Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan mantan pemain Ajax Mika Godts, yang masuk lapangan pada menit ke-62 saat menghadapi Nice.