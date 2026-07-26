Pukulan Telak bagi Mourinho: Real Madrid Kehilangan Bintangnya Selama 6 Pekan

Di saat Real Madrid mendekati penyelesaian salah satu transfer musim panas paling mencolok dengan merekrut pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menerima kabar yang tidak menyenangkan, setelah salah satu pemain tim mengalami cedera yang akan membuatnya absen dari lapangan selama beberapa pekan, sehingga mempersulit awal persiapan klub kerajaan tersebut untuk musim baru.

Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, kini sangat dekat untuk berlabuh ke Real Madrid, setelah klub Spanyol tersebut merampungkan seluruh detail terkait transfer ini.

Sejumlah laporan media mengindikasikan bahwa Real Madrid bersiap untuk mengumumkan secara resmi perekrutan pemain tersebut besok, Senin, dalam rangka memperkuat skuad tim menjelang dimulainya musim 2026-2027.

Di sisi lain, Fabrizio Romano, pakar pasar transfer pemain dan pelatih di Eropa, mengungkapkan bahwa pemain Real Madrid, Thiago Pitarch, mengalami cedera lutut pada sesi latihan pertamanya bersama tim.

Romano mengatakan: "Thiago Pitarch akan absen dari lapangan selama enam pekan, setelah mengalami cedera lutut pada sesi latihan pertamanya bersama Real Madrid."

Ia menambahkan: "Prediksi mengindikasikan bahwa pemain tersebut akan absen dari lapangan hingga awal bulan September, setelah cedera yang dialaminya dalam latihan tim."

Real Madrid sebelumnya telah mengawali masa persiapan untuk musim baru (2026-2027) dengan memainkan laga uji coba pertama di bawah kepemimpinan Mourinho, ketika mereka menghadapi tim Alcorcon di stadion "Alfredo Di Stefano", dalam pertandingan yang digelar tanpa kehadiran penonton, sebagai bagian dari program persiapan tim untuk musim mendatang.