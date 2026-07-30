Pukulan telak bagi Mourinho: Bintang Real Madrid absen di awal musim

Real Madrid menerima pukulan dini selama masa persiapan musim baru, setelah klub mengumumkan cedera yang dialami bek mereka, Raul Asencio, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama beberapa pekan, sehingga menjadikannya pemain pertama yang cedera pada era pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Real Madrid menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain menunjukkan bahwa ia mengalami cedera pada otot rektus femoris di kaki kanannya, seraya menegaskan bahwa waktu kembalinya akan ditentukan sesuai perkembangan kondisinya dan responsnya terhadap perawatan.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis Real Madrid terhadap pemain kami Raul Asencio, ia didiagnosis mengalami cedera otot pada otot rektus femoris di kaki kanan, dan kondisinya masih dalam pemantauan."

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", bek muda itu diperkirakan akan absen dari lapangan untuk periode antara 4 hingga 6 pekan, yang berarti ia akan absen pada sisa laga-laga masa persiapan, di samping menipisnya peluangnya untuk tampil pada pembukaan kompetisi Liga Spanyol.

Asencio sebelumnya sempat tampil pada babak pertama laga persahabatan yang mempertemukan Real Madrid dengan Leganes, Selasa lalu, di kota Valdebebas, sebelum akhirnya mengalami cedera.

Cedera ini datang pada saat sejumlah laporan menyebutkan bahwa sang pemain masuk dalam daftar kandidat yang akan meninggalkan Real Madrid selama bursa transfer musim panas, terutama setelah klub merekrut bek asal Prancis, Ibrahima Konate, dalam transfer bebas transfer usai berakhirnya kontraknya dengan Liverpool.

Meski cedera ini tidak dianggap serius, hal itu dapat menunda kepastian masa depan sang pemain selama pekan-pekan mendatang, sambil menunggu pemulihan penuhnya dan kembalinya ke latihan.

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