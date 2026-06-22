Pukulan telak bagi Les Bleus... Bintang Prancis terancam absen dalam laga melawan Irak

Bintang tim nasional Prancis itu kini terancam absen dalam laga melawan Irak, Senin malam, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Prancis mengawali Piala Dunia ini dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, sementara timnas Irak kalah 4-1 dari Norwegia.

Menurut surat kabar "AS", pemain Prancis Aurélien Tchouaméni tidak dapat berlatih hari ini karena cedera otot.

Meskipun alasan ketidakhadirannya belum diungkapkan secara resmi, ketidakmampuannya untuk berlatih secara normal menjelang pertandingan membuatnya secara praktis tidak dapat diturunkan dalam laga melawan Irak.

Didier Deschamps, pelatih Prancis, mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Irak: "Chouaméni tetap berada di gym untuk melakukan latihan sepeda statis dan menerima perawatan dari fisioterapis... Pada pandangan pertama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Pelatih tersebut meredam kekhawatiran tersebut, menjelaskan bahwa rotasi pemain diperlukan demi kepentingan tim dan para pemain, yang mengalami kelelahan pada tahap musim ini.

Choamini bermain selama 90 menit penuh dalam pertandingan pembuka melawan Senegal di New York, dan penampilannya—yang semakin membaik seiring berjalannya waktu—sangat positif, terutama saat bermain bersama Adrien Rabiot.

Manu Koné, gelandang AS Roma, diperkirakan akan menggantikannya pada pertandingan berikutnya.