Pukulan telak bagi kapten PSV Mauro Júnior

Mauro Júnior tidak masuk skuad Brasil untuk jeda internasional mendatang. Pelatih tim nasional Carlo Ancelotti mengumumkan skuadnya pada Kamis untuk laga persahabatan melawan Jepang dan Singapura, tetapi tidak menyertakan kapten PSV itu. Keputusan ini cukup mengejutkan karena Mauro tampil dalam ketiga laga persahabatan pada jeda internasional sebelumnya.

Impian Mauro terwujud pada akhir September ketika ia mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional Brasil. Pemain kidal serbabisa itu langsung mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya bersama Kenari Ilahi. Ia tampil dalam ketiga laga persahabatan tersebut dan sekali menjadi starter.

Namun, Mauro harus melewatkan jeda internasional berikutnya. Ancelotti memilih opsi lain di lini pertahanan, termasuk Wesley dari AS Roma dan Carlos Augusto dari Inter. Keduanya absen pada jeda internasional sebelumnya, tetapi sudah pernah membela Brasil.

Selain itu, pelatih asal Italia tersebut memberi tempat kepada Jonathan Jesus dari Cruzeiro. Bek tengah itu untuk pertama kalinya masuk skuad Brasil. Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg), Vanderson (AS Monaco), dan Vitor Reis (Manchester City) juga dipanggil.

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Di lini tengah, Ancelotti antara lain memanggil Bruno Guimarães, João Gomes, dan Andrey Santos. Gabriel Bontempo dari Santos dan Danilo Santos dari Botafogo juga masuk skuad. Brasil akan menutup tahun kalender dengan dua laga persahabatan, yang memberi Ancelotti kesempatan lebih lanjut untuk membenahi timnya.

Di lini depan, Ancelotti memiliki bintang seperti Vinícius Júnior dan Raphinha. Dua pemain muda, Estêvão dan Endrick, juga dipanggil meski waktu bermain mereka di klub terbatas. Menurut media Brasil Estadão, Estêvão baru tampil dalam delapan pertandingan untuk Chelsea musim ini, dua di antaranya sebagai starter.

Endrick juga kesulitan mendapatkan tempat tetap di Real Madrid. Penyerang berusia 20 tahun itu hanya tampil dalam empat dari 13 pertandingan klub raksasa Spanyol tersebut, tetapi tetap mendapat kepercayaan Ancelotti.

Brasil akan menghadapi Jepang pada 14 November dan bermain melawan Singapura tiga hari kemudian.

Skuad lengkap Brasil:

Penjaga gawang: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).

Bek: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (AS Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma).

Gelandang: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Penyerang: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).