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Fulham mendapat pukulan telak setelah Oscar Bobb diperkirakan absen hingga tahun baru akibat cedera pangkal paha. Pemain timnas Norwegia itu selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan Liga Primer bagi tim Alvaro Arbeloa musim ini, tetapi kini terancam melewatkan laga melawan Bournemouth pada Minggu dan hingga 11 pertandingan berikutnya, termasuk jadwal padat sepanjang periode akhir tahun.

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Bobb terancam menepi

Bobb diperkirakan absen hingga tahun baru setelah mengalami cedera pangkal paha, sebuah pukulan berat bagi Fulham. Menurut Evening Standard, pemain sayap itu akan melewatkan laga kandang melawan Bournemouth pada Minggu dan berpotensi absen hingga 11 pertandingan berikutnya. Itu berarti ia akan melewatkan seluruh periode akhir tahun.

Pemain berusia 23 tahun itu menjadi starter dalam seluruh 11 pertandingan liga Fulham musim ini dan menyumbang satu assist saat timnya secara mengejutkan bermain imbang 1-1 melawan mantan klubnya, Manchester City, pada laga terakhir. Fulham akan bermain setiap beberapa hari sekali dari akhir Desember hingga awal Januari, sehingga absennya Bobb semakin merugikan.

Riwayat panjang masalah kebugaran

Masalah cedera bukan hal baru bagi pemain Norwegia itu, yang dalam beberapa tahun terakhir sudah terlalu sering menepi. Ia masih mengalami cedera hamstring ketika bergabung dengan Fulham dari City tahun lalu, sehingga debutnya tertunda hampir dua bulan.

Sebelumnya, ia mengalami patah kaki saat latihan pada Agustus 2024, cedera yang membuatnya absen hingga Februari berikutnya. Cedera terbarunya menjadi pukulan pahit setelah ia memantapkan diri sebagai salah satu pilihan utama Arbeloa.

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Arbeloa kehilangan pemain kunci pada saat terburuk

Absennya Bobb pada saat yang tidak tepat menjadi persoalan besar bagi Arbeloa, yang akhirnya berhasil membuat Fulham tampil baik setelah gagal menang dalam enam pertandingan liga pertamanya sebagai pelatih. Fulham kini tidak terkalahkan dalam lima pertandingan, termasuk hasil imbang melawan Aston Villa, Newcastle, dan City.

Pertandingan berikutnya FUL Premier League 09.05 BOU Tonton

Absennya Bobb bisa membuka kesempatan bagi Kevin, pemain sayap Brasil yang bergabung dari Shakhtar Donetsk sebagai rekrutan termahal dalam sejarah klub musim lalu, tetapi baru tampil lima kali di liga musim ini. Arbeloa juga harus menangkis ketertarikan terhadap kapten Calvin Bassey menjelang Januari.

Bournemouth menjadi lawan Fulham berikutnya

Fulham menjamu Bournemouth di Craven Cottage pada Minggu. Arbeloa kini harus mencari cara untuk mempertahankan catatan tak terkalahkan timnya tanpa salah satu pemain paling berpengaruh sepanjang periode tersibuk musim ini.