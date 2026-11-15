Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona menerima kabar yang mengkhawatirkan selama jeda internasional, setelah bek mereka, Pau Cubarsi, terpaksa meninggalkan laga timnas Spanyol melawan Inggris di antara dua babak, akibat terkena benturan yang menyebabkannya merasakan nyeri di area pinggul, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di ajang UEFA Nations League.

Iklan

Radio Spanyol “Cadena SER” menyebutkan bahwa Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkan Cubarsi di babak kedua, dan memutuskan untuk menggantinya dengan bek Dean Huijsen, sambil menunggu pemain Barcelona itu menjalani pemeriksaan medis guna menentukan jenis dan tingkat keparahan cedera.

Keluarnya Cubarsi terjadi setelah ia bermain sepanjang babak pertama, yang menyaksikan dianugerahkannya tendangan penalti untuk timnas Inggris, yang berhasil diubah Harry Kane menjadi gol keunggulan, setelah bek Barcelona itu menjadi penyebab pelanggaran di dalam kotak penalti.

De la Fuente tidak ingin mengambil risiko dengan pemain tersebut, khawatir rasa nyerinya bertambah parah dan berubah menjadi cedera yang lebih serius, terlebih laga ini merupakan bagian dari kompetisi UEFA Nations League, sementara Barcelona menunggu untuk mengetahui kondisinya segera setelah ia kembali dari pemusatan latihan timnas Spanyol.

Tim medis klub Catalan itu dijadwalkan akan mengevaluasi kondisi Cubarsi dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan, untuk menyingkirkan kemungkinan ia mengalami cedera yang berdampak, mengingat kebutuhan tim akan seluruh elemen pertahanannya pada fase mendatang.

Iklan Iklan

Krisis cedera menekan lini pertahanan Barcelona

Topik Terkait

Kekhawatiran mengenai kondisi Cubarsi datang pada momen yang sensitif bagi Barcelona, yang menderita absennya para pemain secara berulang di lini pertahanan sejak awal musim, meski beberapa pemainnya telah pulih belakangan ini.

Laga melawan Atletico Madrid di Stadion Metropolitano menyaksikan kembalinya Andreas Christensen dan Eric Garcia, sementara tim pelatih berharap kesiapan Jules Kounde untuk tampil melawan Villarreal, setelah ia hampir memulihkan kebugaran fisiknya.

Iklan

Sebaliknya, Xavi Espart masih jauh dari lapangan, usai cederanya di pergelangan kaki kanan selama laga El Clasico, dan perkiraan menunjukkan ia tidak akan kembali sebelum pertengahan Desember atau awal Januari mendatang.

Cubarsi merupakan salah satu bek yang paling diandalkan oleh pelatih Hansi Flick musim ini, setelah ia bermain selama 1.142 menit, sehingga absennya yang mungkin terjadi menjadi sumber kekhawatiran bagi tim pelatih, yang memang sudah menghadapi keterbatasan pilihan yang tersedia di lini belakang.

Iklan

Barcelona mengkaji opsi-opsinya di bursa transfer

Barcelona tidak menutup kemungkinan untuk bergerak selama bursa transfer musim dingin mendatang demi memperkuat lini pertahanan, namun setiap langkah akan tetap bergantung pada perkembangan kondisi para pemain yang cedera dan opsi-opsi yang tersedia bagi klub pada bulan Januari.

Iklan

Kemampuan Barcelona untuk merampungkan transfer baru tampak terbatas akibat menurunnya batas gaji yang tersedia, karena klub mungkin membutuhkan penyediaan jaminan finansial atau kepergian salah satu pemain posisi bek sayap sebelum bergerak untuk mengontrak elemen-elemen baru.