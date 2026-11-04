Gelandang Konstantinos Karetsas masuk menggantikan Guirassy pada menit ke-34. Pemain asal Yunani itu bermain sedikit di belakang Fabio Silva, yang sejak saat itu menjadi satu-satunya penyerang di lini depan Borussia Dortmund.

Cedera Guirassy tampaknya bermula dari sebuah momen pada menit ketiga: ia meluncur di area lima meter untuk menyambut umpan silang Julian Ryerson dari sisi kanan, tetapi luput menyentuh bola dengan selisih tipis sebelum membentur tiang dekat secara nahas.

Awalnya ia tampak bisa terus bermain tanpa gangguan, tetapi keluhannya semakin terasa seiring berjalannya pertandingan. Setelah hampir setengah jam, Guirassy memegang pahanya dan memberi isyarat bahwa ia mengalami masalah.

Namun, masih berlalu beberapa menit sejak isyarat pertama itu hingga Guirassy ditarik keluar. Konstantinos Karetsas sudah melepas rompi pemanasannya sebelum Kovac meminta agar mereka bersabar, sambil berharap Guirassy masih bisa melanjutkan pertandingan. Setelah berdiskusi di tepi lapangan dan Guirassy mencoba kembali, ia akhirnya harus berhenti bermain. Karetsas menggantikannya saat skor masih 0:0.

Berapa lama Serhou Guirassy akan absen dari BVB? Niko Kovac beri kabar yang cukup melegakan

Belum diketahui seberapa serius cedera Guirassy karena diagnosisnya masih belum ada. Namun, setelah kemenangan 2:1, pelatih BVB Niko Kovac memberi kabar yang cukup melegakan, meski tetap berhati-hati, dan tidak memperkirakan sang pemain akan absen lama. "Dia merasakan sesuatu di pahanya. Sekarang kami harus melihat apa masalahnya dan apakah itu lebih dari sekadar otot tertarik, yang sebenarnya tidak saya yakini," kata Kovac kepada DAZN.

Menurut Kovac, Dortmund tidak ingin mengambil risiko dengan tetap membiarkan Guirassy bermain meski mengalami masalah. Jika sang penyerang belum siap tampil dalam pertandingan Bundesliga melawan SV Elversberg pada Sabtu, "tentu kami berharap dia bisa kembali setelah jeda internasional," kata pelatih Dortmund itu.

Berapa gol yang dicetak Serhou Guirassy untuk BVB musim ini?

Bagi BVB, yang kini mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan Liga Champions, absennya Guirassy dalam waktu lama berarti kehilangan pencetak gol terbanyak mereka. Mantan pemain Stuttgart berusia 30 tahun itu sudah mencetak delapan gol dalam 14 pertandingan resmi musim ini, ditambah dua assist. Catatannya di Liga Champions sangat menonjol: ia mencetak empat gol dalam tiga pertandingan pertama.

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Pada Rabu malam, Guirassy menambah daftar pemain Dortmund yang cukup panjang yang harus ditarik keluar musim ini akibat cedera, beberapa di antaranya cedera serius. Mereka antara lain Karetsas, rekan senegaranya Giannis Konstantelias, dan bek Filippo Mane.

BVB juga harus bermain tanpa gelandang Marcel Sabitzer dalam pertandingan melawan Betis karena ia sakit dan tidak bisa diturunkan. Sementara itu, Karetsas terbukti menjadi pengganti yang baik bagi Guirassy. Pemain asal Yunani itu mencetak gol penentu kemenangan 2:1 pada menit ke-72. Sebelumnya, Fabio Silva membawa tuan rumah unggul 1:0 pada awal babak kedua (49), sebelum Aitor Ruibal menyamakan kedudukan menjadi 1:1 untuk sementara pada menit ke-67.