Pukulan telak bagi Barcelona bersama Rodri

Barcelona mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merampungkan transfer Rodri, yang meraih Ballon d'Or pada 2024 setelah mengungguli Vinicius Junior, bintang Real Madrid, di saat-saat terakhir.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Rodri akan menjadi pemain kedua peraih Ballon d'Or yang bergabung ke skuad Barcelona sepanjang sejarah klub, setelah kontrak dengan Johan Cruyff pada 1973.

Rodri juga berambisi mengulang keberhasilan meraih Ballon d'Or pada tahun ini, setelah ia mendapatkan penghargaan pemain terbaik Piala Dunia bersama timnas Spanyol.

Sepanjang sejarahnya, Barcelona hanya pernah merekrut satu pemain yang sudah menyandang Ballon d'Or, yakni Johan Cruyff, yang meraihnya pada 1971 dengan seragam Ajax.

Cruyff pindah ke Barcelona pada musim panas 1973, dan memenangkan penghargaan tersebut dua kali lagi, yang pertama pada tahun yang sama, dan yang kedua pada 1974, tetapi setelah ia menjadi pemain di skuad Barcelona.

Adapun pemain-pemain lain yang memiliki setidaknya satu Ballon d'Or dalam koleksinya, mereka memenangkan penghargaan itu saat bermain bersama Barcelona, atau setelah meninggalkan klub Katalan tersebut.

Selain Cruyff, Luis Suarez (1960), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005), dan Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, dan 2019) adalah para pemain lain yang mengangkat penghargaan tersebut ketika mengenakan seragam Barcelona.

Secara keseluruhan, Barcelona telah menyaksikan salah satu pemainnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia lewat Ballon d'Or sebanyak 12 kali, sebuah rekor yang dibagi bersama Real Madrid.

Angka ini bisa saja bertambah pada musim ini, jika penghargaan tersebut jatuh ke tangan Rodri atau Lamine Yamal.