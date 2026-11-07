Al-Ahli Saudi menerima pukulan baru yang bisa menambah kesulitan pelatihnya, Marino Pušić, pada periode mendatang, setelah pemeriksaan medis mengungkap detail cedera yang dialami pemain asal Armenia, Eduard Spertsyan, saat menghadapi Al-Sadd Qatar di Liga Champions Asia Elite, yang memaksanya meninggalkan lapangan dan tidak menuntaskan pertandingan.

Cedera tersebut menimbulkan kekhawatiran di tubuh Al-Ahli, terutama dengan adanya perbedaan perkiraan mengenai durasi absennya sang pemain, di mana sebagian prediksi menyebut kemungkinan ia absen hingga empat pekan, sementara ada harapan lain bahwa ia bisa dipersiapkan dalam rentang waktu antara 10 hari dan dua pekan, dengan memanfaatkan jeda internasional pada November ini.

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Al-Ahli mengumumkan adanya koordinasi antara tim medis klub dan tim medis timnas Armenia, guna menentukan program perawatan dan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi sang pemain, yang berarti ia akan absen dari pemusatan latihan timnas negaranya mendatang, hingga kondisi medisnya lebih jelas.

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Bahaya dari cedera ini terletak pada waktunya, sebab Al-Ahli menanti jadwal padat berisi laga-laga domestik dan kontinental, dan Pušić mungkin akan terpaksa menata ulang perhitungan lini serangnya jika absennya Spertsyan meluas hingga satu bulan penuh.

Menurut durasi absen yang diperkirakan, muncul keraguan mengenai kemampuan sang pemain untuk tampil pada laga melawan Al-Faisaly di Liga Roshn pada 20 November, lalu pertandingan melawan Al-Shamal Qatar di Liga Champions Asia Elite pada 23 di bulan yang sama.

Namun laga yang paling mengkhawatirkan di tubuh Al-Ahli adalah derbi Jeddah melawan Al-Ittihad, yang dijadwalkan pada 26 November, di mana tim bisa kehilangan salah satu elemen serang terpentingnya pada ujian penting ini, sebelum menghadapi Al-Ula pada 1 Desember dalam ajang Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Spertsyan merupakan salah satu opsi penting dalam perhitungan Pušić, berkat kemampuannya dalam mengkreasikan permainan, bergerak di antara lini, dan berkontribusi dalam membangun serangan. Oleh karena itu, kemungkinan absennya akan menghadapkan sang pelatih pada tantangan untuk menutupi pengaruh ofensifnya, terutama dengan beruntunnya agenda yang menanti Al-Raqi pada periode mendatang.