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Marc ter Stegen tidak turun dari bus tim Ajax di De Kuip pada Minggu. Kiper asal Jerman itu pun absen dalam De Klassieker melawan Feyenoord.

Dengan demikian, Maarten Paes tampaknya akan mengisi posisi di bawah mistar gawang. Kiper itu juga menjadi starter pekan lalu saat menghadapi ADO Den Haag (3-0), ketika Ter Stegen kembali dari jeda internasional dalam kondisi yang belum sepenuhnya prima.

Penyebab absennya Ter Stegen kali ini belum jelas. Kamis lalu, ia masih mengawal gawang Ajax saat menang 4-0 atas FC Thun di Conference League.

“Saya mengalami sedikit gangguan, tetapi seperti yang Anda lihat kemarin, semuanya baik-baik saja,” kata Ter Stegen pada Jumat.

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Ajax kini telah menanggapi situasi tersebut. Klub menyatakan bahwa Ter Stegen tidak dalam kondisi sepenuhnya prima setelah latihan pada Sabtu, sehingga diputuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad pertandingan.

Dengan demikian, Paes dipastikan menggantikan posisinya. Baca di sini susunan pemain lengkap Ajax.