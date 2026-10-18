Al Nassr menerima pukulan baru menjelang bergulirnya kembali kompetisi Roshn Saudi League, setelah pemeriksaan medis mengungkap cedera yang dialami Nader Al-Sharari, bek tim utama sepak bola klub tersebut, berupa robekan pada otot hamstring, yang membuatnya absen dari latihan bersama tim selama dua hingga tiga pekan dan mengancam keikutsertaannya dalam sejumlah laga domestik maupun kontinental mendatang.

Surat kabar Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa Al-Sharari menjalani pemeriksaan sinar-X pada Sabtu kemarin, setelah merasakan nyeri dalam sebuah sesi terapi, yang kemudian dilaporkannya kepada dokter klub. Dokter pun meminta dilakukan pemeriksaan untuk memastikan jenis cedera tersebut, sebelum hasilnya mengonfirmasi adanya robekan pada otot hamstring.

Bek tersebut diperkirakan akan absen dalam setidaknya 4 pertandingan di Liga Arab Saudi, yakni menghadapi Neom, Al-Faisaly, Al-Kholood, dan Al-Hazem, di samping dua laga melawan Al-Wasl dan Pakhtakor dari Uzbekistan di Liga Champions Asia Elite. Waktu kembalinya akan ditentukan sesuai dengan respons terhadap pengobatan dan rehabilitasi serta pemulihan kondisi fisiknya secara penuh.

Cedera Al-Sharari datang pada momen yang penting bagi Al Nassr, yang bersiap menghadapi Neom pada Selasa mendatang di Stadion "Al-Awwal Park" di Riyadh, dalam pekan kesepuluh Roshn Saudi League, di tengah penantian terhadap kondisi bek asal Prancis, Mohamed Simakan, apakah bisa tampil dalam pertandingan tersebut.

Pertandingan berikutnya ALN Super Cup 12.00 ALK





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