Al Nassr menerima pukulan baru menjelang laga penting kontra Neom, Selasa mendatang, dalam lanjutan pekan ke-10 Liga Roshn, setelah dipastikan bahwa duo Kingsley Coman dan Abdulrahman Ghareeb membutuhkan masa pengobatan dan pemulihan yang berlangsung sekitar satu pekan, menurut laporan surat kabar "Arriyadiyah" Saudi, yang memperkuat kemungkinan keduanya absen dalam pertandingan mendatang.

Perkembangan ini datang di saat Al Nassr berupaya melanjutkan hasil-hasil positifnya di kompetisi domestik, terutama karena tim kepelatihan yang dipimpin pelatih Australia Ange Postecoglou membutuhkan sebanyak mungkin opsi di lini serang, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan banyaknya ajang yang dijalani pada fase saat ini.

Coman mengalami robekan ringan pada otot hamstring saat menghadapi Neftchi Fergana dari Uzbekistan, dalam ajang Liga Champions Asia Elite, pertandingan yang memaksanya meninggalkan lapangan lebih awal setelah digantikan pada menit ke-13 akibat cedera yang dideritanya.

Winger Prancis itu memulai program pengobatan dan rehabilitasinya sehari setelah pertandingan, yang dimenangkan Al Nassr dengan skor 3-1. Pemain tersebut masih harus menuntaskan tahapan pengobatan sebelum kembali ke latihan bersama tim, di tengah penantian atas waktu pemulihan kebugarannya dan kembali berlatih bersama rekan-rekannya.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 NEO

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Di sisi lain, Abdulrahman Ghareeb terus menjalani program pengobatan dan rehabilitasinya untuk pulih dari cedera ligamen pergelangan kaki, setelah absen bermain bersama Al Nassr sejak awal musim ini.

Pemain tersebut berharap dapat menuntaskan tahapan pemulihan dengan sukses, sehingga ia bisa kembali ke latihan dan bersaing untuk mendapatkan tempat di antara opsi-opsi tim kepelatihan.

Dua cedera tersebut menempatkan Postecoglou di hadapan tantangan tambahan menjelang laga kontra Neom, di tengah ketiadaan dua opsi di sektor sayap serang, sementara Al Nassr menanti kesembuhan kedua pemain dan pemulihan kebugaran mereka secepat mungkin.

Waktu kembalinya keduanya akan bergantung pada sejauh mana respons terhadap program rehabilitasi, dengan menghindari tindakan terburu-buru memainkan mereka sebelum pemulihan tuntas.