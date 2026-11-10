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Pukulan ketiga dalam 24 jam: Tchouameni menambah masalah Zidane

Z. Zidane
A. Tchouameni
Italy vs France
Italy
France
UEFA Nations League A
France vs Turkiye
Turkiye
Prancis
Italia
Turki

Nasib buruk membayangi pelatih timnas Prancis jelang laga akbar melawan Italia

Zinedine Zidane kembali mendapat pukulan di dalam kamp timnas Prancis, setelah Aurelien Tchouameni, gelandang Real Madrid, terpaksa meninggalkan sesi latihan "Les Bleus" sebelum rampung, pada hari Selasa ini, akibat cedera yang dialaminya di area selangkangan.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa Tchouameni menjalani pemeriksaan medis untuk menentukan jenis cedera dan tingkat keparahannya, di tengah kekhawatiran bahwa ia terpaksa meninggalkan kamp timnas dan absen dari dua laga Prancis melawan Italia dan Turki di UEFA Nations League.

Hal ini terjadi setelah Pierre Kalulu dan Marcus Thuram dicoret dari rencana Zidane, sehingga menempatkan pelatih Prancis itu di hadapan kemungkinan kehilangan pemain ketiga dalam hitungan beberapa jam, menjelang laga yang dinanti melawan Italia, yang dijadwalkan berlangsung lusa hari Kamis, lalu pertandingan melawan Turki pada hari Minggu.

Timnas Prancis telah mencoret Kalulu pada Senin malam kemarin dan memanggil Sacha Boey— eh, Sayle Combeyedi, pemain Wolfsburg, sebagai gantinya, sementara Thuram keluar pada hari Selasa ini dari daftar dan masuklah Elie Junior Kroupi, pemain Bournemouth.

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Tchouameni tak mampu menuntaskan sesi latihan yang digelar di Clairefontaine, setelah ia merasakan nyeri di area selangkangan, sehingga tim pelatih dan medis memutuskan untuk menjalaninya pemeriksaan tambahan guna menentukan posisi akhirnya dalam melanjutkan bersama timnas.

Keikutsertaan pemain Real Madrid itu dalam dua laga mendatang masih menggantung hingga munculnya hasil pemeriksaan, menanti untuk mengetahui apakah cedera tersebut akan memungkinkannya melanjutkan kamp, ataukah Zidane terpaksa mencoretnya juga.

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