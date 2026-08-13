Klub NEOM melukai hati klub Al Ittihad di Liga Roshn Saudi, setelah merekrut seorang pemain baru dari klub tersebut pada bursa transfer musim panas kali ini.

Klub NEOM mengumumkan, kemarin Rabu, kesepakatan dengan Faisal Al Ghamdi, gelandang Al Ittihad, dengan status pinjaman hingga akhir musim depan.

Al Ghamdi meninggalkan Al Ittihad setelah satu musim, di mana ia tampil dalam 20 pertandingan dan berhasil mencetak satu gol, serta memberikan dua assist.

Pemain berusia 25 tahun itu akan menjadi pemain keempat yang hilang dari lini tengah Al Ittihad menjelang awal musim baru, yang memperdalam krisis klub di posisi ini, di tengah kekurangan jumlah pemain.

Klub Saudi itu sebelumnya telah kehilangan pemain Brasil Fabinho setelah meninggalkan tim usai kontraknya berakhir, pemain Mali Mamadou Doumbia yang menderita cedera jangka panjang sejak musim lalu, serta Hamed Al Ghamdi yang mengalami cedera ligamen silang selama musim persiapan.

Sebaliknya, Al Ittihad merekrut gelandang Senegal Dion Lopy dari klub Spanyol Almeria, dan Rakan Al Kaabi dari Al Fayha, di samping mempromosikan Farha Al Shamrani untuk tampil bersama tim utama.

Al Ittihad memulai perjalanannya di Liga Roshn Saudi, lusa Sabtu, ketika bertemu dengan Al Khaleej, pada pekan pertama kompetisi.