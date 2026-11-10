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Belanda mendapat dua pukulan telak menjelang laga-laga krusial di Nations League setelah Virgil van Dijk dan Brian Brobbey mundur dari skuad. Federasi Sepak Bola Belanda mengonfirmasi bahwa keduanya tidak cukup bugar untuk tampil, meski masing-masing sempat membela klubnya pada Minggu.

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Belanda terpukul dua masalah cedera

Van Dijk dan Brobbey telah secara resmi mundur dari skuad tim nasional menjelang dua laga terakhir mereka di fase grup Nations League. Asosiasi sepakbola Belanda (KNVB) mengonfirmasi kabar mengecewakan itu pada Senin. Dalam pernyataan singkat, KNVB menyebut kedua pemain dinilai belum cukup bugar untuk tampil pada jeda internasional mendatang.

Mundurnya kedua pemain jelas menjadi pukulan besar bagi persiapan tim. Skuad Belanda kini menyusut menjadi 23 pemain setelah jajaran pelatih tim nasional memutuskan untuk tidak segera memanggil pengganti bagi keduanya.

Van Dijk absen setelah kemenangan Liverpool

Kabar soal masalah fisik Van Dijk sedikit mengejutkan mengingat padatnya jadwal sang pemain di level klub. Bek tengah itu bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 3-1 Liverpool atas Crystal Palace di Premier League pada Minggu sore.

Sebelum mundur secara mendadak, Van Dijk memiliki catatan kebugaran sempurna di kompetisi domestik. Bek tersebut memainkan setiap menit pertandingan Liverpool di Premier League musim ini.

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Ketidakhadirannya akan sangat terasa di ruang ganti Belanda. Ia baru-baru ini mencapai tonggak penting di level internasional dengan mencatatkan penampilan ke-100 bersama tim nasional senior saat Belanda menang 2-1 atas Serbia pada awal Oktober.

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Brobbey kembali mengalami kendala kebugaran

Seperti kaptennya di tim nasional, Brobbey juga bermain untuk klubnya pada akhir pekan sebelum mundur. Sang penyerang turut ambil bagian dalam kemenangan impresif Sunderland 1-0 atas Chelsea pada Minggu, tetapi ia juga tidak cukup bugar untuk bergabung dengan tim nasional.

Ini menjadi kendala terbaru dalam kiprah internasional sang penyerang yang kerap terhenti. Brobbey sebelumnya menjadi starter saat Belanda bermain imbang 1-1 melawan Jerman pada awal rangkaian pertandingan Nations League pada September.

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Namun, ia terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera setelah pertandingan berjalan sedikit lebih dari setengah jam. Ia pun absen dalam dua laga berikutnya melawan Serbia serta pertemuan sebelumnya dengan Yunani, dan kini kembali harus menyaksikan pertandingan dari pinggir lapangan.

Dua laga krusial Nations League menanti

Meski kehilangan kapten dan salah satu opsi penting di lini serang, Belanda harus segera menata kembali timnya. Mereka bersiap menuntaskan kiprah di Grup A Nations League dengan dua pertandingan penting dalam sepekan ke depan.

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Skuad yang kini berisi 23 pemain itu akan terlebih dahulu menjamu Yunani di Amsterdam pada Jumat malam. Mereka bertekad meraih poin penuh di hadapan pendukung sendiri dan membangun momentum positif. Seusai laga kandang tersebut, rombongan Belanda akan langsung menuju Berlin. Mereka akan menghadapi Jerman pada Senin malam untuk menutup jadwal fase grup dalam pertandingan yang diperkirakan menjadi ujian taktik berat.