"Pukulan ganda"... Real Madrid secara resmi menandatangani kesepakatan baru

Jaime Pradella bergabung dengan Real Madrid setelah klub tersebut membayar nilai klausul denda dalam kontraknya dengan Valencia Basket, sebesar 1,5 juta euro, dalam kesepakatan yang dianggap sebagai pukulan ganda bagi klub Madrid tersebut yang berhasil mengamankan jasa salah satu talenta muda terkemuka dalam dunia bola basket Spanyol, dan pada saat yang sama melemahkan pesaing langsungnya di Liga Spanyol dan Liga Eropa.

Surat kabar Spanyol “AS” melaporkan bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut secara resmi menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub Madrid tersebut.

Pradella, yang bermain sebagai penyerang, dianggap sebagai talenta menjanjikan bagi bola basket Spanyol, baik saat ini maupun di masa depan, karena ia merupakan salah satu pemain tim nasional Spanyol yang menjadi jembatan penghubung dengan generasi sebelumnya yang sukses, yang telah memenangkan dua Piala Dunia dan berbagai kejuaraan Eropa.

Pradila akan kembali bekerja sama dengan pelatih Pedro Martínez, yang juga pindah dari Valencia ke Real Madrid musim panas ini, sebuah langkah yang memperkuat peluang pemain cepat ini untuk beradaptasi dengan tim Los Blancos.

Kontrak Pradella semula berlaku hingga tahun 2028, dan telah diperpanjang serta ditingkatkan pada Februari lalu sebagai upaya manajemen Valencia untuk meredam spekulasi seputar masa depannya. Namun, tekad Real Madrid untuk mendatangkan pemain tersebut dan membayar klausul pelepasan akhirnya memastikan kesepakatan ini berpihak pada klub kerajaan.

Dengan kesepakatan ini, Real Madrid terus memperkuat skuadnya dalam persiapan menghadapi musim baru, dengan mengandalkan perpaduan antara pengalaman dan pemain muda, di mana Bradilla mewakili wajah muda yang menjanjikan yang akan menjadi harapan klub di tahun-tahun mendatang.