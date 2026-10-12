Pukulan ganda bagi Manchester United sebelum perjalanan ke Madrid

Manchester United menerima pukulan baru dalam persiapannya menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions, setelah Kobbie Mainoo dan Luke Shaw absen dari sesi latihan, sehingga memunculkan keraguan mengenai peluang keduanya tampil dalam laga yang dinantikan tersebut dan menambah tekanan terhadap pelatih Michael Carrick.

Klub diperkirakan akan menentukan status kedua pemain untuk melakukan perjalanan ke ibu kota Spanyol dalam waktu dekat, di tengah penantian atas sejauh mana kesiapan mereka menjalani pertandingan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan tim setelah awal musim yang tersendat.

Meski Shaw tidak mengikuti latihan, klub menjelaskan bahwa pemain tersebut mendapatkan hari libur khusus, setelah tampil sebagai pemain inti dalam hasil imbang 1-1 melawan Tottenham di Liga Primer Inggris, Sabtu lalu, sebelum digantikan oleh Ayden Heaven pada masa tambahan waktu.

Bek asal Inggris itu sebelumnya juga absen saat Manchester United menghadapi Sabah pada fase liga Liga Champions bulan lalu karena cedera, sehingga kondisinya menjadi sorotan menjelang laga mendatang.

Sebaliknya, absennya Mainoo memunculkan kekhawatiran lebih besar, setelah gelandang tersebut memainkan laga penuh melawan Tottenham tanpa tanda-tanda jelas mengalami cedera, sebelum akhirnya tidak mengikuti sesi latihan pada Senin pagi.

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 MUN

Tim kepelatihan menanti perkembangan kondisi kedua pemain sebelum bertolak ke Spanyol, mengingat Manchester United membutuhkan stabilitas teknis dan harus menghindari kehilangan pemain-pemain berpengaruh pada fase penting musim ini, sementara Carrick berupaya menyiapkan susunan pemain terbaik untuk menghadapi Atletico Madrid.