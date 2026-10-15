Pukulan dari Inggris: Masa depan bintang Barcelona semakin rumit

Masa depan gelandang Belanda, Frenkie de Jong, bintang Barcelona, semakin menimbulkan banyak pertanyaan seiring berjalannya waktu.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa De Jong, yang hampir menuntaskan tahap akhir program rehabilitasinya, berada dalam situasi rumit, sebab persaingan di lini tengah tim mengancam akan memangkas perannya secara signifikan.

Selain itu, dua klub paling menonjol yang sebelumnya menunjukkan minat untuk merekrut De Jong, yakni Manchester United dan Chelsea, telah menarik diri dari upaya mendapatkan jasanya.

Menurut laporan situs "TEAMtalk", Manchester United dan Chelsea untuk saat ini tidak lagi menjadikan perekrutan Frenkie de Jong sebagai prioritas pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Catatan cederanya pada periode terakhir, ditambah keraguan terkait kemampuannya menjaga kebugaran fisik, mendorong kedua klub tersebut untuk meninjau ulang rencana mereka. Situasi ini membatasi alternatif yang tersedia bagi pemain Belanda itu, jika pada akhirnya ia memutuskan untuk mempertimbangkan hengkang dari Barcelona.

Kondisinya dari sisi olahraga pun tidak tampak mudah, sebab pelatih Hansi Flick memiliki banyak pilihan di lini tengah, sebuah posisi yang menyaksikan persaingan sangat ketat. Kehadiran Pedri, Rodri, Gavi, Marc Bernal, Fermin Lopez, dan Dani Olmo, di samping pemain-pemain lainnya, membuat peluang De Jong untuk merebut kembali tempatnya di skuat utama menjadi sangat rumit.

Faktanya, pelatih asal Jerman itu sudah mulai mencari alternatif untuk memanfaatkan potensi pemain Belanda tersebut. Dalam sesi latihan terakhir, Flick mencoba menurunkan Frenkie di posisi bek tengah, posisi yang pernah ia mainkan pada fase-fase sebelumnya dalam kariernya, dan kemampuannya membangun serangan dari belakang bisa sangat bermanfaat di posisi itu.

Kemungkinan ini muncul di tengah penumpukan pemain di lini tengah, serta kebutuhan untuk menemukan solusi di lini belakang, yang juga mengalami beberapa masalah sepanjang musim. Meski demikian, masih belum jelas apakah hal tersebut hanya opsi sementara untuk satu pertandingan atau kondisi tertentu, atau justru perubahan posisi pemain secara permanen.

De Jong terikat kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2029, dan tujuan utamanya saat ini masih memulihkan kebugaran fisiknya secara penuh serta kembali ke kompetisi.

Namun, pemandangan telah berubah drastis. Pemain itu tidak lagi terjamin mendapatkan peran utama seperti yang ia nikmati pada musim-musim lalu, dan peluang untuk menemukan destinasi yang sesuai serta menggiurkan untuk pergi tampaknya juga telah menyusut.

Terlepas dari semua itu, Frenkie selalu ingin bertahan bersama Barcelona, dan hingga kini ia belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah sikapnya. Bahkan, niatnya adalah membalikkan situasi saat ini demi keuntungannya sendiri, dan ia yakin mampu merebut tempatnya di skuat utama pada akhirnya.