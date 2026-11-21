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Bayern Munich mendapat pukulan berat setelah peraih Ballon d'Or Harry Kane dipastikan absen selama beberapa bulan akibat robek ligamen pergelangan kaki. Striker Inggris itu mengalami cedera parah tersebut saat timnya ditahan imbang FC Koln di kandang, memperburuk krisis pemain yang dihadapi skuad Vincent Kompany.

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Kane alami robek ligamen pergelangan kaki yang parah

Kane akan absen cukup lama setelah mengalami robek ligamen di pergelangan kaki kirinya. Striker Bayern itu mengalami cedera pada babak pertama laga Bundesliga yang berakhir imbang melawan Koln . Peraih Ballon d'Or itu cedera saat berusaha menjangkau umpan silang Michael Olise yang berubah arah di depan gawang. Bek Koln Joel Schmied lebih dulu mencapai bola dan, dalam gerakan lanjutannya, menabrak kaki kiri Kane.

Pemain berusia 33 tahun itu langsung memegangi kakinya sambil kesakitan, lalu berjalan tertatih-tatih meninggalkan lapangan didampingi dua fisioterapis pada menit ke-20. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Bayern mengonfirmasi pemain timnas Inggris itu akan absen selama beberapa bulan ke depan.

Kompany tuntut ketangguhan di tengah krisis cedera

Kehilangan Kane merupakan pukulan telak bagi Bayern. Direktur olahraga Max Eberl memperkirakan penyerang produktif itu akan absen sekitar tiga bulan. Situasi memburuk ketika Olise ditarik keluar saat jeda babak pertama akibat memar di bagian depan telapak kaki, sehingga menambah parah krisis pemain. Duet penyerang tersebut menyumbang 41 persen gol Bayern musim ini.

Pelatih kepala Vincent Kompany mengakui sulitnya kehilangan pemain-pemain sepenting itu. "Mereka pemain kelas dunia, Anda tidak bisa menggantikan mereka, tetapi kami punya mentalitas dan sekarang kami harus menunjukkannya," kata Kompany.

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Tampil lebih baik di masa sulit

Bayern sudah harus bermain tanpa sejumlah pemain kunci, termasuk Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies. Kompany tahu skuadnya harus bersatu untuk mengatasi masalah kebugaran yang terus bertambah ini.

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"Kami membutuhkan penampilan luar biasa dari para pemain yang mungkin belum terbiasa dengan tekanan seperti ini di FC Bayern," tambah sang pelatih. "Kami semua akan berusaha bersama untuk mengubah situasi ini menjadi kekuatan. FC Bayern telah berkali-kali melakukannya, dan itulah yang ingin kami lakukan sekarang."

Tim kesulitan menciptakan peluang melawan Koln setelah Kane meninggalkan lapangan. Untuk pertama kalinya sejak musim 2004-05, mereka hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran dalam pertandingan liga di kandang. Meski mendominasi penguasaan bola, mereka mengandalkan Nathaniel Brown untuk menyamakan kedudukan setelah Mikey Moore mencetak gol pembuka di awal laga.

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Dampak besar bagi Liga Champions dan Inggris

Kane harus absen pada periode krusial dalam kalender sepakbola. Ia hampir pasti melewatkan empat pertandingan tersisa Bayern di fase liga Liga Champions.

Striker itu juga harus berpacu dengan waktu agar pulih sebelum babak gugur kompetisi Eropa dimulai pada Februari. Sementara itu, Inggris sangat berharap kapten mereka pulih untuk menghadapi Norwegia pada perempat-final UEFA Nations League pada akhir Maret.