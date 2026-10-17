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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Pukulan berat bagi Barcelona sebelum laga melawan Paris dan El Clasico

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Paris Saint Germain U19 vs Barcelona U19
Paris Saint Germain U19
Barcelona U19
UEFA Youth League
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
Spanyol
Prancis

Setelah cedera bintangnya

Barcelona menerima pukulan yang mengkhawatirkan meski menang besar atas Real Betis (5-2), setelah bek mereka Eric Garcia harus meninggalkan lapangan beberapa menit sebelum pertandingan berakhir akibat merasakan nyeri pada otot pahanya. Cedera tersebut memunculkan keraguan mengenai kemungkinan dirinya tampil dalam laga yang dinanti melawan Paris Saint-Germain, Selasa mendatang, selain juga pertandingan El Clasico melawan Real Madrid.

Menit-menit terakhir laga diwarnai insiden Eric Garcia yang terjatuh di atas lapangan, sebelum akhirnya menuju bangku cadangan, di mana ia terlihat memegang kaki kanannya, sebagai tanda bahwa ia merasakan nyeri yang jelas.

Meski berusaha menyelesaikan pertandingan, bek asal Spanyol itu tidak mampu melanjutkan permainan sehingga harus keluar sebelum peluit panjang berbunyi.

Cedera tersebut datang pada waktu yang tidak tepat bagi Barcelona, terutama karena Eric Garcia sebelumnya mencetak gol keempat bagi tim Catalan dalam pertandingan itu, yang merupakan gol pertamanya musim ini.

Hingga saat ini, tingkat keparahan cedera belum diketahui secara pasti, namun indikasi awal tidak terlihat menenangkan terkait kesiapan pemain tersebut untuk menghadapi Paris Saint-Germain, mengingat waktu yang sempit sebelum laga Eropa yang dinanti itu.

Keraguan juga menyelimuti keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Real Madrid, yang dijadwalkan Minggu depan, sehingga menempatkan staf kepelatihan Barcelona dalam kondisi menunggu terkait situasi fisiknya.

Eric Garcia diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis di Barcelona besok, Minggu, untuk menentukan jenis cedera dan tingkat keparahannya, sambil menanti pernyataan resmi dari klub yang menjelaskan kondisinya dan durasi absennya yang mungkin terjadi, jika cedera tersebut menuntutnya menepi dari lapangan.

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