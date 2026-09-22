Real Madrid menerima pukulan baru usai kekalahan di hadapan Atletico Madrid dalam derbi ibu kota, setelah diputuskan untuk menunda pemeriksaan medis tambahan bagi Fede Valverde, gelandang tim tersebut, akibat pembengkakan yang masih cukup parah di pergelangan kaki kirinya.

Menurut radio "Cope", tim medis Real Madrid lebih memilih untuk menunggu hingga pembengkakan berkurang, sebelum melakukan lebih banyak pemeriksaan yang akan menentukan sifat cedera pemain asal Uruguay itu serta kemungkinan durasi absennya.

Valverde mengalami cedera pada menit-menit terakhir babak pertama, akibat benturan dengan Kang-in Lee, dalam sebuah momen yang memicu kemarahan para pemain Real Madrid. Mereka menuntut kartu merah dikeluarkan untuk pemain Atletico Madrid tersebut, namun wasit memutuskan tidak memberikan hukuman berupa pengusiran.

Real Madrid sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi, pada Minggu, terkait kondisi sang gelandang, yang berbunyi: "Setelah pemeriksaan yang dilakukan tim medis Real Madrid terhadap pemain kami Fede Valverde, ia didiagnosis mengalami cedera parah di pergelangan kaki kirinya, yang dideritanya selama pertandingan hari ini. Valverde akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam beberapa jam ke depan".

Cedera Valverde datang pada waktu yang sangat sulit bagi tim Los Blancos, yang menerima kekalahan menyakitkan di hadapan Atletico Madrid, sehingga jarak antara mereka dan Barcelona sang pemuncak klasemen melebar menjadi enam poin di tabel klasemen Liga Spanyol.

Real Madrid menanti hasil pemeriksaan berikutnya untuk menentukan situasi Valverde, di tengah kekhawatiran akan absennya dari sejumlah pertandingan penting, terlebih pemain itu merupakan elemen utama dalam susunan pemain Jose Mourinho.