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Timnas Spanyol menerima pukulan baru menjelang laga krusial melawan Inggris, setelah Alex Grimaldo meninggalkan pemusatan latihan tim di kota Las Rozas akibat terserang demam, sehingga membuatnya berada di luar rencana pelatih Luis de la Fuente untuk pertandingan mendatang.

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Dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol mengumumkan dicoretnya bek kiri tersebut dari skuad dan kepulangannya ke rumah untuk beristirahat serta pulih dari flu, setelah ia tak mampu melanjutkan latihan bersama rekan-rekannya.

Federasi Spanyol menjelaskan bahwa Grimaldo meninggalkan pemusatan latihan pada hari Sabtu, setelah gejala penyakit itu muncul pada dirinya selama masa keberadaannya bersama timnas, sehingga tim pelatih memutuskan untuk tidak mempertahankannya dalam kelompok demi menjaga kondisi kesehatannya.

Keputusan ini datang menjelang laga melawan Inggris, sehingga membuat De la Fuente kehilangan salah satu opsinya di posisi bek kiri, dan memaksanya mengandalkan pemain yang sudah ada dalam skuad.

Pemain Bayer Leverkusen itu tak mampu menyelesaikan sesi latihan terakhir, setelah pelatih Luis de la Fuente memintanya untuk berhenti berlatih karena kondisi kesehatannya.

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Setelah itu, sang pemain menjalani evaluasi dari tim medis timnas, yang memantau kondisinya sebelum mengambil keputusan akhir untuk kepulangannya dari pemusatan latihan dan kembali ke rumah guna melanjutkan istirahat serta pemulihan jauh dari latihan bersama tim.

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Terkait penggantian atas ketidakhadirannya, De la Fuente tidak akan memanggil pemain baru, karena timnas akan melanjutkan persiapannya dengan skuad yang ada saat ini.

Data menunjukkan bahwa Marc Cucurella kini menjadi kandidat terkuat untuk mengisi posisi bek kiri dalam susunan pemain utama menghadapi Inggris, di tengah absennya Grimaldo dan tidak adanya pemanggilan pengganti baru.